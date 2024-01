Charatin: Szukam nowego klubu

Przesunięty niedawno do drugiego zespołu Legii Warszawa Ihor Charatin udzielił wywiadu ukraińskiemu serwisowi sport-express.ua. Zawodnik podkreśla, że może zimą opuścić Legię, są pewne oferty, ale na razie brak konkretów.

exsa - 5 minut temu, *.orange.pl Moze ulzy "LEGII" jest nadzieja a czy bedzie zrealizowana zobaczymy a jezeli cos tam sie gralo to nalezalo sie konkretnie wykazac zeby grac znajdujac uznanie u Trenera ale do tego nie doszlo wiec przychodzi czas na rozstanie bez zalu a slowo "LEGIA" jest swiete i nie kazdy pilkjarz moze go uzywac !!!! odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Każdy kto ma głowę na karku zanim sprowadzi typa to sprawdzi co się z nim działo w Polsce, czemu nie grał i jak grał kiedy dostawał szanse. Na pewno na kontrakt taki jak u nas nie ma co liczyć, więc do połowy roku jeszcze tu posiedzi… odpowiedz

Antyberg - 2 godziny temu, *.orange.pl Ha ha ha, szuka klubu?! Jaja sobie robi? Co za typ, mam nadzieję że po Legii nic nie znajdziesz i nikt się na Tobie człowieku nie oszuka, aha i nie używaj słow jakbyś był częścią Legii, bo nigdy nie byłeś i nie będziesz!!! odpowiedz

chrisSiekierki - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Le rok temu też w wywiadzie powiedział że szuka nowego klubu. Całe szczęście że zostało tylko pół roku ale kasy szkoda... odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.net.pl Coś długo Ci to idzie, odejdź miej ambicje. odpowiedz

WF - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Pomagamy Ukraincom to Legia to samo robi z Charatinem. Ma wakacje u nas i gadanie że szuka nowego klubu już było pół roku temu i rok wcześniej też. Posiedzi do końca kontraktu i pewnie wtedy dopiero odejdzie. Transfer niewypał. odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl Szuka nowego klubu - stara śpiewka.

Na szczęście w czerwcu kończą mu się tłusto opłacane wczasy w Legii. odpowiedz

yyy - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Egon: miał wystarczająco dużo czasu, żeby odwiedzić już wszystkie w Warszawie :D odpowiedz

Egon - 25 minut temu, *.waw.pl @yyy: Dokładnie :-)

Ale po co się ruszać od pełnego korytka.

Na szczęście korytko zostanie w czerwcu odstawione. odpowiedz

