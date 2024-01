Skrót i zdjęcia ze sparingu z Olimpią

Udany początek przygotowań, skuteczni Gual i Rosołek, asystent z Japonii, bramka młodzieżowca - tak w skrócie można podsumować pierwsze spotkanie sparingowe Legii Warszawa tej zimy. "Wojskowi" łatwo rozbili drugoligową Olimpię Elbląg 6-0. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i skrótu z bramkami. Fotoreportaż ze sparingu - 46 zdjęć Woytka

