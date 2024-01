Koszykówka

Legia z awansem do ćwierćfinałów MP U-19

Poniedziałek, 15 stycznia 2024 r. 09:59 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zespół Profbud Legii Warszawa do lat 19 zapewnił sobie awans do turnieju ćwierćfinałowego mistrzostw Polski juniorów starszych. Legioniści podczas turnieju barażowego na Mazowszu, którego organizatorem był Gim92 Warszawa, wygrali wszystkie trzy mecze. Najbardziej zacięte było sobotnie spotkanie w hali przy ulicy Koncertowej, w którym Legia odrobiła w IV kwarcie 10-punktową stratę i doprowadziła do dogrywki, a w niej zdobyła o 5 punktów więcej.



Legioniści otrzymali puchar za mistrzostwo Mazowsza, a dwie indywidualne nagrody trafiły do podopiecznych Tomasza Wakulskiego. MVP turnieju barażowego został trenujący regularnie z pierwszym zespołem Legii, Filip Maciejewski, a MVP naszej drużyny uznano Bartosza Kurowskiego. Losowanie grup ćwierćfinałowych MP odbędzie się 23 stycznia, a sam turniej w dniach 2-4 lutego. Drugim zespołem z Mazowsza, który awansował do ćwierćfinałów jest Gim92 Warszawa.



12.01, Profbud Legia Warszawa 120:66 (34:13, 28:14, 23:25, 35:14) Akademia Koszykówki Hydrotruck Radom

Legia: Filip Maciejewski 17 (1), Antoni Siewruk 15 (1), Julian Dąbrowski 15, Janusz Ratowski 14, Kamil Kisiel 13 (1), Jakub Gomółka 12, Kacper Gawroński 12 (2), Eryk Frużyński 9, Bartosz Kurowski 5 (1), Wojciech Jasiewicz 4, Tymon Nowak 2, Błażej Czapla 2.

trener: Tomasz Wakulski



Hydrotruck: Mateusz Łagowski 27 (5), Kacper Indyka 16 (2), Tomasz Wiśniewski 9, Jan Porochnenko 4, Filip Szałas 4, Mikołaj Gutkowski 2, Igor Janas 2, Mikołaj Golmento 2, Bartosz Chruślak 0, Miłosz Minda 0, Wiktor Huszcza 0, Kamil Maślanek 0.

trener: Krzysztof Czapla



Sędziowie: Patryk Goławski, Hanna Grużewska



13.01, Grupa Strategia Gim92 Warszawa 79:84 (19:11, 17:15, 22:22, 16:26, d: 5:10) Profbud Legia Warszawa

Gim: Kacper Kieliszek 15, Tomasz Klucz 12 (2), Michał Stelmach 12 (1), Michał Kolasa 10 (1), Antoni Juraszewski 10 (1), Lev Ostroverk 6, Kacper Łuczyński 5 (1), Łukasz Anusewicz 3 (1), Mateusz Soczyński 3, Franciszek Pałasz 3 (1), Patryk Wierzbicki 0, Adam Wierzbicki 0.

trener: Marek Łodyga, as. Marcin Waśkiewicz



Legia: Filip Maciejewski 29, Błażej Czapla 10 (2), Jakub Gomółka 8, Julian Dąbrowski 8, Bartosz Kurowski 7, Kacper Gawroński 6 (2), Janusz Ratowski 6, Kamil Kisiel 5, Eryk Frużyński 3, Antoni Siewruk 2, Wojciech Jasiewicz 0, Franciszek Heymer 0.

trener: Tomasz Wakulski



Sędziowie: Patryk Goławski, Patrycja Żurawska



14.01, Profbud Legia Warszawa 118:42 (33:12, 35:16, 23:5, 27:9) Akademia Koszykówki Komorów

Legia: Kacper Gawroński 18 (5), Wojciech Jasiewicz 17 (4), Antoni Siewruk 16 (4), Błażej Czapla 13 (3), Janusz Ratowski 13 (1), Kamil Kisiel 11 (1), Filip Maciejewski 9 (1), Julian Dąbrowski 9, Jakub Gomółka 8, Eryk Frużyński 4, Bartosz Kurowski 0, Franciszek Heymer 0.

trener: Tomasz Wakulski



Komorów: Paweł Truszczyński 10 (1), Michał Zawarczyński 8 (2), Franciszek Szular 7 (1), Jakub Łaniewski 6 (2), Tomasz Bodzan 5 (1), Łukasz Kochel 4 (1), Olgierd Korycki 2, Antoni Wróblewski 0, Bartosz Trzybiński 0.

trener: Radosław Kusy



Sędziowie: Robert Włodarczyk, Mateusz Dobosz



Wyniki pozostałych meczów:

Grupa Strategia Gim92 Warszawa 103:57 Akademia Koszykówki Komorów

Akademia Koszykówki Komorów 67:86 Akademia Koszykówki Hydrotruck Radom

Akademia Koszykówki Hydrotruck Radom 75:90 Grupa Strategia Gim92 Warszawa