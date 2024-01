Oficjalnie

Makana Baku wypożyczony do OFI Kreta

Poniedziałek, 15 stycznia 2024 r. 14:55 źródło: Legia Warszawa / X

Makana Baku został wypożyczony do końca sezonu z Legii Warszawa do OFI Kreta. Jak informuje dziennikarz Piłki Nożnej, Paweł Gołaszewski, w umowie nie ma klauzuli wykupu, więc po sezonie 25-latek najprawdopodobniej wróci do klubu.









Baku trafił do Legii latem 2022 roku. Dotychczas rozegrał 40 spotkań, w których zdobył 1 bramkę. W ostatnich miesiącach miał jednak duży problem z załapaniem się do składu. W obecnym sezonie wystąpił w 13 meczach, ale grał głównie na początku rundy. Jego kontrakt z Legią obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku.