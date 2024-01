Sparing: Legia II Warszawa 4-0 Widzew II Łódź

Sparing: Legia II Warszawa 4-0 (1-0) Widzew II Łódź 1-0 - 19' Szymon Grączewski (as. Adam Ryczkowski) 2-0 - 65' Szymon Grączewski 3-0 - 71' Cyprian Pchełka (as. Mateusz Możdżeń) 4-0 - 78' Maciej Radaszkiewicz (karny) Legia II: Wojciech Banasik (84' Michał Bobier) - Kacper Wnorowski, Damian Byrtek (46' Julien Tadrowski), Patryk Konik (46' Igor Korczakowski) - Franciszek Saganowski, Ihor Charatin (46' Mateusz Możdżeń), Sebastian Kieraś, Maciej Bochniak - Szymon Grączewski, Adam Ryczkowski (60' Maciej Radaszkiewicz), Cyprian Pchełka

exsa - 3 godziny temu, *.orange.pl I tak ma byc w lidze "LEGIO II" !!!! odpowiedz

Arecki - 4 godziny temu, *.vectranet.pl (L)iczę na powtórkę wyniku niedługo w Łodzi.

