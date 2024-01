6 zimowych sparingów Legii II Warszawa

Kilka dni temu drużyna Legii II Warszawa rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej. Legioniści mają zaplanowane 6 sparingów, wszystkie w LTC. Pierwszy z nich odbędzie się 20 stycznia, a rywalem stołecznego zespołu będzie drugoligowy Stomil Olsztyn. Piłkarze Legii II zajmują obecnie 2. miejsce w 1. grupie III ligi, ale mają tyle samo punktów co prowadząca aktualnie Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Ligowe zmagania zespoły rozpoczną w weekend 2-3 marca.

