Zgrupowanie w Belek

Legia leci do Turcji. W kadrze 29 zawodników

Wtorek, 16 stycznia 2024 r. 11:32 Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorek o godz. 17:40 Legia Warszawa wyruszy z Lotniska Chopina na zgrupowanie do Turcji. Przez kolejne 14 dni bazą hotelową będzie obiekt Cornelia Diamond w Belek, który jest doskonale znany legionistom, bowiem byli w nim już dwukrotnie w ostatnich latach. Podczas obozu zespół Kosty Runjaicia rozegra cztery spotkania kontrolne. Codziennie będziemy relacjonowali dla Was przebieg zgrupowania, a także każdy sparing. Zapraszamy do śledzenia legionisci.com!









Od stycznia sztab szkoleniowy włączył na zgrupowanie pięciu młodych zawodników - Jakub Adkonis, Jakub Żewłakow, Wojciech Urbański, Jan Ziółkowski i Jakub Zieliński. Wszyscy lecą z zespołem na zgrupowanie. Obecny będzie także wypożyczony Ryoya Morishita.



W samolocie zabrakło miejsca dla Igora Strzałka, który został wypożyczony do Stali Mielec . Ponadto w tym okienku drużynę opuścili Lindsay Rose, Patryk Sokołowski, Makana Baku i Robert Pich, a Ihor Charatin został przesunięty do trzecioligowych rezerw.



Kadra Legii na obóz w Turcji



Bramkarze (5):

Dominik Hładun, Gabriel Kobylak, Cezary Miszta, Kacper Tobiasz, Jakub Zieliński



Obrońcy (6):

Marco Burch, Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Radovan Pankov, Yuri Ribeiro, Jan Ziółkowski



Pomocnicy (13):

Jakub Adkonis, Rafał Augustyniak, Jurgen Celhaka, Gil Dias, Juergen Elitim, Josue, Bartosz Kapustka, Patryk Kun, Ryoya Morishita, Filip Rejczyk, Wojciech Urbański, Paweł Wszołek, Jakub Żewłakow



Napastnicy (5):

Marc Gual, Blaz Kramer, Ernest Muci, Tomas Pekhart, Maciej Rosołek



Plan sparingów w Turcji:

20 stycznia godz. 15:00 - sparing: Legia - Ordabasy Szymkent [Belek]

25 stycznia godz. 15:00 - sparing: Legia - Rapid Wiedeń [Belek]

29 stycznia godz. 11:00 - sparing: Legia - Budocnost Podgorica [Belek]

29 stycznia godz. 15:00 - sparing: Legia - Dynamo Kijów [Belek]



30 stycznia zespół wróci do kraju, a 2 lutego zagra ostatnim sparingpartnerem będzie Stal Rzeszów. Ekstraklasa wznowi rozgrywki 9 lutego. Tego dnia Legia zagra na wyjeździe z Ruchem Chorzów. Przypominamy, że trwa kibicowska mobilizacja na wyjazd na Stadion Śląski!