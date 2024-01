Strzałek wypożyczony do Mielca

Najbliższe miesiące Igor Strzałek spędzi na wypożyczeniu w Stali Mielec. 20-letni piłkarz jesienią zagrał 123 minuty w pierwszej drużynie i zdecydowano, że w tym momencie najważniejsze będzie zdobywanie doświadczenia na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. W umowie wypożyczenia nie ma klauzuli wykupu zawodnika. Kontrakt Igora Strzałka z Legią obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.

WoLa - 35 minut temu, *.centertel.pl To wina Miodka że ci młodzi się nie nadają do gry w piłkę bo oszczędza na trenerach zatrudniając nauczycieli wfu po taniości w tej pseudo akademii... odpowiedz

Ajajaj ITI - 40 minut temu, *.100.246 Parodia ! odpowiedz

Bartolinii - 44 minuty temu, *.chello.pl Dobry ruch. Widać, że chce grać a nie grzać ławę. Oby się tam wykazał, rozwinął i w przyszłym sezonie wskoczył już do pierwszego składu ale Legii Warszawa. Powodzenia chłopaku. odpowiedz

