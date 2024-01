Koszykówka

Zapowiedź meczu z Czarnymi Słupsk

Czwartek, 18 stycznia 2024 r. 12:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Ligowe wyniki Legii w tym sezonie są dalekie od tego, czego spodziewali się kibice. Po ostatniej porażce z Dzikami, która była już ósmą przegraną legionistów w obecnych rozgrywkach, Legia wypadła z czołowej ósemki Orlen Basket Ligi. W zespole doszło do pierwszej zmiany - w piątkowym meczu na Bemowie zabraknie Shawna Pipesa, który znalazł już nowego pracodawcę.



Zespół ze Słupska gra bardzo podobnie do Legii - nierówno. Potrafi rozgromić zespół Śląska, jak również wysoko przegrać na własnym parkiecie ze Stalą. Ten ostatni, przegrany różnicą aż 20 punktów mecz miał miejsce w ostatniej kolejce. Wiele w grze słupszczan zależy od dyspozycji Michała Michalaka, który przed sezonem mógł ponownie trafić do Legii. Ostatecznie w naszym klubie zdecydowano się zakontraktować Marcela Ponitkę, który teraz - bez Pipesa w kadrze meczowej, na pewno będzie mógł liczyć na większą liczbę minut. Wspomniany Michalak, który wrócił do polskiej ligi po udanych występach w Niemczech (Syntainics MBC i Baskets Oldenburg), w minionym sezonie tureckiej Manisy BBSK, skąd w trakcie rozgrywek przeniósł się do Stali Ostrów, z którą ostatecznie zdobył brązowy medal mistrzostw Polski (śr. 14.9 pkt.). Obecnie zdobywa średnio 16,3 pkt. na mecz w ciągu 31 minut. Nieco słabiej wygląda jego skuteczność z dystasu (28,7% za 3 pkt.) oraz z linii rzutów wolnych (77,8%). Od występów Michalaka w Legii minęło już sporo czasu - miało to wszak miejsce w sezonie 2019/20, kiedy zawodnik zdobywał 21.9 pkt. dla naszej drużyny, którą prowadził jeszcze Tane Spasev.



Czarni obecnie mają bilans 8-9 i plasują się na 11. pozycji w ligowej tabeli. Legia ma tylko o jedno zwycięstwo więcej. Słupszczanie wygrali cztery z dziewięciu wyjazdowych meczów - zwyciężyli na trudnych terenach w Sopocie (+9), Szczecinie (+4), z Dzikami (+13) oraz Arką (+17). Najbliższy rywal Legii traci 81,7 pkt. i właśnie obrona wydaje się największym mankamentem tego zespołu. W pierwszym meczu obu drużyn, rozegranym na początku października, Czarni wygrali w hali Gryfia 82:80 po zaciętej końcówce. Na nic zdała się wtedy świetna skuteczność legionistów za 3 punkty (12/23 rzuty, czyli 52,2% skuteczności). Najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobyli Cowels (19) i Vital (18), z kolei dla gospodarzy - Michael Caffey (24).







Zespół ze Słupska kolejny sezon prowadzi Mantas Cesnauskis, któremu pomaga Łukasz Seweryn. Czarni zdecydowanie najlepszy mieli pierwszy sezon po awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej, kiedy świetnie trafili z transferami, i przez długi czas byli na pierwszym miejscu w ligowej tabeli. Bardzo ważną postacią w rotacji jest amerykański rozgrywający Michael Caffey, który ostatnio występował na Ukrainie (w Zaporożu i Kijowie), w niemieckiej Bundeslidze (Merlins Crailsheim), a ostatni sezon spędził w Macedonii, w barwach MZT Skopje (śr. 13.5 pkt.). W Słupsku notuje średnio 11.9 pkt. i 4.1 as. na mecz i jest jednym z najskuteczniejszych graczy za 3 (41,3%). Półtora miesiąca temu z kadry wypadł Daniel Szymkiewicz, który oficjalnie nie zmienił jeszcze pracodawcy, ale jest już dziś odsunięty od zespołu. Niedługo później Czarni sprowadzili litewskiego rozgrywającego, Donatasa Sabeckisa, który sezon rozpoczął w mocnym Lietkabelis. Sabecskis niewiele rzuca (śr. 5.4 pkt. na mecz), ale mądrze ustawia grę i notuje aż 6.4 asysty na mecz. W klubie jest także inny Litwin - mierzący 210 cm środkowy, Benas Griciunas, który nie rzuca z dystansu, a zdobywa średnio 10.2 pkt. i 6.5 zb. na mecz. Ważną rolę odgrywają także łotewski skrzydłowy - Cerners Kohs (śr. 9.7 pkt. w 25 min. i 42,7% za 3 pkt.) oraz amerykański rzucający MaCio Teague (śr. 11.8 pkt.). Niespełna 19 minut na parkiecie występuje potrafiący skończyć akcje z góry oraz dobrze broniący Szymon Wójcik (śr. 5.9 pkt.), a trzy minuty mniej gra doświadczony podkoszowy - Paweł Leończyk, dla którego jest to drugi z kolei sezon w Słupsku.



Nasz zespół w tym sezonie bardzo przyzwoite występy przeplata ze zdecydowanie gorszymi, a do takich należy zaliczyć mecz z Dzikami, który w ostatnią sobotę rozegraliśmy w hali Koło. Legioniści od początku meczu pozwolili rywalom narzucić ich styl gry, a szalona pogoń w czwartej kwarcie nie przyniosła efektu. Wiadomo, że w piątkowym meczu rotacja na pozycji numer jeden będzie ograniczona - wobec braku Pipesa oraz braku jego następcy, więcej minut powinien otrzymać Marcel Ponitka, a niewykluczone, że trener Kamiński postawi także na Marcina Wieluńskiego lub świetnie ostatnio dysponowanego w rozgrywkach młodzieżowych Filipa Maciejewskiego.



W minionym sezonie Legia wygrała oba spotkania z Czarnymi, a od sezonu 2017/18, zwyciężyła wszystkie trzy mecze domowe ze słupszczanami. Warto dodać, że wszystkie były niezwykle zacięte, a ich losy rozstrzygały się w samej końcówce. O ile przed meczem z Dzikami, legioniści mieli niewiele czasu na regenerację i przygotowanie (po meczu ze Sportingiem), tym razem sześć dni powinno wystarczyć aż nadto. Mamy nadzieję, że "Zieloni Kanonierzy" zaczną grać tak, jak oczekują od nich warszawscy kibice i w piątkowy wieczór zwyciężą dziesiąte ligowe spotkanie w obecnych rozgrywkach.



Piątkowy mecz w hali na Bemowie rozpocznie się o godzinie 19:30. Bilety kupować można TUTAJ, a w dniu meczu będą dostępne także od godziny 18:00 w kasach przy wejściu do hali OSiR Bemowo. Transmisja spotkania dostępna będzie na platformie Emocje.TV. W przerwie meczu będzie miał miejsce konkurs - Koszykarska Kumulacja LOTTO, w którym do wygrania będzie 9000 złotych!



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 17-11

Liczba wygranych/porażek u siebie: 10-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,8 / 80,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 49,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,6%



Skład: Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Marcel Ponitka, Christian Vital/Raymond Cowels, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 265 (śr. 17,7), Aric Holman 234 (14,6), Raymond Cowels 211 (śr. 12,4), Michał Kolenda 176 (10,4), Marcel Ponitka 161 (9,5).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98), Jonava (d, 111:72), King Szczecin (d, 89:96), Anwil Włocławek (w, 74:76), Start Lublin (d, 75:92), Zastal Zielona Góra (w, 71:92), Sporting Lizbona (d, 93:84), Dziki Warszawa (w, 96:86).



Ostatnie mecze obu drużyn:

06.10.2023 Czarni Słupsk 82:80 Legia Warszawa

05.03.2023 Czarni Słupsk 73:86 Legia Warszawa

30.10.2022 Legia Warszawa 70:63 Czarni Słupsk

26.03.2022 Czarni Słupsk d.96:90 Legia Warszawa

21.11.2021 Legia Warszawa 68:66 Czarni Słupsk

15.01.2018 Legia Warszawa 77:75 Czarni Słupsk

25.10.2017 Czarni Słupsk 83:75 Legia Warszawa

06.04.2003 Legia Warszawa 89:90 Czarni Słupsk

08.03.2003 Czarni Słupsk 91:66 Legia Warszawa

29.01.2003 Czarni Słupsk 103:69 Legia Warszawa

12.10.2002 Legia Warszawa 91:74 Czarni Słupsk

07.04.2002 Legia Warszawa 76:61 Czarni Słupsk

17.03.2002 Czarni Słupsk 89:73 Legia Warszawa

24.01.2002 Legia Warszawa 78:72 Czarni Słupsk

14.10.2001 Czarni Słupsk 78:68 Legia Warszawa



GRUPA SIERLECCY CZARNI SŁUPSK

Liczba wygranych/porażek: 8-9

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 77,6 / 81,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 69,8%



Skład: Donatas Sabeckis, Michael Caffey, Kacper Kozłowicz (rozgrywający), Michał Michalak, Macio Teague, Daniel Szymkiewicz, Bartosz Jankowski, Maciej Olechnowicz, Michał Kozioł (rzucający), Verners Kohs, Jakub Wasilewski, Szymon Wójcik, Jan Pluta (skrzydłowi), Benas Griciunas, Paweł Leończyk (środkowi)

trener: Mantas Cesnauskis, as. Łukasz Seweryn



Przewidywana wyjściowa piątka: Michael Caffey, Macio Teague, Michał Michalak, Szymon Wójcik, Benas Griciunas.



Najwięcej punktów: Michał Michalak 277 (śr. 16,3), Michael Caffey 202 (11,9), MaCio Teague 201 (11,8), Benas Griciunas 173 (10,2).



Ostatnie wyniki: Spójnia Stargard (d, 61:81), Stal Ostrów (w, 106:77), Legia (d, 82:80), Twarde Pierniki (w, 83:82), Trefl (w, 81:90), Sokół (w, 88:74), MKS (d, 92:90), GTK (w, 100:79), Śląsk (d, 78:53), King (w, 82:86), Anwil (d, 58:83), Start (d, 77:81), Zastal (d, 73:69), Dziki (w, 83:96), Arka (w, 67:84), Spójnia (w, 77:65), Stal (d, 65:85).



Termin meczu: piątek, 19 stycznia 2024 roku, g. 19:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Cena biletów: 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 30, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV