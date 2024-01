Bilety na mecz z Bahcesehirem Stambuł

Niedziela, 21 stycznia 2024 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na ostatnie domowe spotkanie koszykarskiej Legii w drugiej rundzie FIBA Europe Cup. Legioniści w środę, 24 stycznia podejmować będą w hali na Bemowie turecki Bahcesehir College Stambuł.



Gorąco zachęcamy do wspierania naszej drużyny w walce o awans do ćwierćfinału europejskich rozgrywek. Bilety kupować można TUTAJ. W dniu meczu te będą także dostępne od godziny 17:30 w kasach biletowych przy wejściu do hali. Legia po trzech kolejkach drugiego etapu rozgrywek zajmuje miejsce drugie, z bilansem 2-1. W przypadku wygranej wyższej niż różnicą dziesięciu punktów, legioiści wyprzedzą turecki zespół w tabeli.



Ceny biletów na mecz z Bahcesehirem:

Kategoria Czarna: ulgowy - 20 zł/normalny - 30 zł

Kategoria Zielona: ulgowy - 30 zł /normalny - 40 zł

Kategoria Biała: ulgowy - 40 zł / normalny - 50 zł

Kategoria Czerwona: ulgowy - 50 zł / normalny - 60 zł

Bilet VIP: ulgowy - 149 zł / normalny - 229 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



KUP BILET NA MECZ