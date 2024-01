KSW

W sobotę walka Wrzoska z Vitasoviciem

Wtorek, 16 stycznia 2024 r. 17:27 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę w hali Torwar przy ulicy Łazienkowskiej, odbędzie się 90. gala KSW, w której walczyć będzie legionista, Arkadiusz Wrzosek. Początek gali o godzinie 19:00 i w jej ramach zaplanowano dziesięć walk. Walka 31-letniego legionisty, który ma na swoim koncie trzy wygrane pojedynki w MMA odbędzie się jako ostatnia - będzie to walka wieczoru. Przeciwnikiem Wrzoska bęzie Ivan Vitasović.



Chorwat (12-5-1, 9 KO, 2 Sub) jest uznaną postacią na bałkańskiej scenie MMA, który z 12 wygranych pojedynków, aż 11 kończył przed czasem. Vitasović ma na swoim koncie sześć kolejnych zwycięstw. W dotychczasowych walkach MMA, Arkadiusz Wrzosek pokonywał kolejno Tomasza Sararę, Tomasa Moznego i Bogdana Stoicę. W sobotę Arek będzie mógł liczyć na głośny doping warszawskiej publiczności. Transmisja gali w Viaplay.



Karta walk KSW90:

120,2 kg/265 lb: Arkadiusz Wrzosek (3-0, 1 KO, 1 Sub) vs Ivan Vitasović (12-5-1, 9 KO, 2 Sub)

83,9 kg/185 lb: Bartosz Fabiński (16-5, 8 KO) vs Laïd Zerhouni (11-8 1NC, 3 KO, 7 Sub)

65,8 kg/145 lb: Damian Stasiak (14-9, 1 KO, 11 Sub) vs Adam Soldaev (7-2, 4 KO, 1 Sub)

70,3 kg/155 lb: Isai Ramos (6-1, 6 Sub) vs Ramzan Jembiev (5-1, 3 KO, 1 Sub)

61,2 kg/135 lb: Werlleson Martins (18-5, 6 KO, 8 Sub) vs Oleksii Polishchuk (11-4, 2 KO, 6 Sub)

52,5 kg/115 lb: Alexandra Toncheva (5-3-1, 1 KO, 1 Sub) vs Ewelina Woźniak (7-2, 2 KO, 3 Sub)

61,2 kg/135 lb: Islam Djabrailov (9-5, 2 KO, 3 Sub) vs Alfan Rocher-Labes (10-2, 2 KO, 4 Sub)

120,2 kg/265 lb: Marek Samociuk (4-4, 2 KO) vs Oļegs Jemeļjanovs (11-4, 5 KO, 1 Sub)

70,3 kg/155 lb: Hugo Deux (2-0, 1 KO) vs Gino Van Steenis (4-0, 2 KO, 1 Sub)

70,3 kg/155 lb: Szymon Karolczyk (5-3, 3 Sub) vs Artur Krawczyk (4-3, 2 KO, 1 Sub)