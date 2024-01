Jan Urbański halowym wicemistrzem Polski U-16

W Toruniu odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski kadetów (do lat 16) w tenisie. Srebrny medal wywalczył tenisista naszego klubu, Jan Urbański , który w dzisiejszym finale przegrał w trzech setach z Janem Sadzikiem. Agata Konarska w singlu odpadła w pierwszej rundzie, z kolei w grze podwójnej, w parze z Igą Piotrowską (Morelowa Warszawa) dotarła do ćwierćfinału. Wyniki legionistów: I runda: Jan Urbański - Jakub Furmanek (Kostrzyński Klub Tenisowy) 6-2, 6-2 II runda: Jan Urbański - Jacek Biernacki (AZS Poznań) 6-1, 6-4 1/4 finału: Jan Urbański - Antoni Kasperski (KT Błonia Kraków) 7-5, 6-2 1/2 finału: Jan Urbański - Jan Skrzyński (Krakowski KT Olsza) 6-4, 6-2 Finał: Jan Urbański - Jan Sadzik (KT Błonia Kraków) 1-6, 6-4, 1-6 I runda: Jan Urbański/Jan Skrzyński (Krakowski KT Olsza) - Mateusz Kas (TK Sopot)/Mikołaj Kłopocki (Arka) 6-1,6-1 1/4 finału: Urbański/Skrzyński - Aleksander Białowolski (Avia Świdnik)/Szymon Karpiński (Tenisova) 3-6, 6-7(5) I runda: Agata Konarska - Anna Kmiecik (Górnik Bytom) 1-6, 2-6 I runda: Agata Konarska/Iga Piotrowska (Morelowa TC W-wa) - Zosia Biełus (Szczeciński Promasters)/Wiktoria Kubicka (KS Dragon) 4-6, 6-1, 10-7 1/4 finału: Konarska/Piotrowska - Oliwia Kuszel (Pro Tenis Toruń)/Oliwia Sybicka (MKT Stalowa Wola) 5-7, 1-6

