Shawn Pipes Jr rozwiązał kontrakt z Legią

Shawn Pipes Jr nie będzie już zawodnikiem koszykarskiej Legii Warszawa. Umowa klubu z zawodnikiem została rozwiązana za porozumieniem stron. Zawodnik rozegrał w barwach Legii 27 meczów - 17 z Orlen Basket Lidze, dwa w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów i 8 w FIBA Europe Cup. W rozgrywkach ligowych, Pipes w ciągu 22:36 min., które spędzał na parkiecie, notował średnio 8,5 pkt., trafiał 35,6% za 3 punkty i miał 2,7 asysty. W FIBA Europe Cup niespełna 25-letni gracz zdobywał 11,9 pkt., trafiał 42,9% za 3 i notował 4,0 asysty. Jego najlepszym występem było spotkanie ze Sportingiem Lizbona, w którym zdobył 19 punktów. W Orlen Basket Lidze trzykrotnie zdobywał po 17 punktków. W ostatnich czterech meczach ligowych miał na swoim koncie nie więcej niż 5 punktów. Agent Shawna Pipesa od razu znalazł mu nowego pracodawcę - zawodnik będzie teraz występował w Vef Ryga.

