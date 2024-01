Cztery medale legionistów na Indywidualnych Mistrzostwach Śląska

W Tarnowskich Górach odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Śląska w squasha, w których medale zdobyli zawodnicy Legii. Szymon Lohmann triumfował w kat. U-17. Drugie miejsce w kat. U-15 zajął Wiktor Paluchowski , a brąz w tej samej kategorii wiekowej zdobył Filip Zasadzki . Filip ponadto był czwarty w kat. do lat 17, po przegranym meczu o brąz z Jakubem Solawą. W kat. U-9, srebrny medal zdobył Maciej Zagórski . Wyniki legionistów: U-9: Maciej Zagórski - Jerzy Janta 3-0 (11-0, 11-0, 11-2) Maciej Zagórski - Ivo Draus 3-1 (9-11, 11-3, 11-9, 11-1) Finał: Maciej Zagórski - Gustaw Górka 0-3 (7-11, 5-11, 9-11) U-15: Filip Zasadzki - Iwo Witek 3-0 (11-3, 11-1, 11-1) Filip Zasadzki - Sebastian Czubin 3-0 (11-2, 11-7, 11-1) Filip Zasadzki - Wiktor Paluchowski 1-3 (12-10, 5-11, 1-11, 10-12) O 3. miejsce: Filip Zasadzki - Wiktor Kołodziej 3-0 (11-3, 11-6, 11-4) Wiktor Paluchowski - Adam Bociek 3-0 (11-8, 11-9, 11-4) Wiktor Paluchowski - Piotr Sternik 3-1 (9-11, 11-1, 11-8, 11-5) Wiktor Paluchowski - Filip Zasadzki 3-1 (10-12, 11-5, 11-1, 12-10) Finał: Wiktor Paluchowski - Tymon Pawluk 1-3 (14-12, 7-11, 10-12, 9-11) U-17: Szymon Lohmann - Oliwier Piotrowski 3-0 (11-3, 11-0, 11-3) Szymon Lohmann - Filip Zasadzki 3-0 (11-2, 11-0, 11-1) Finał: Szymon Lohmann - Tomasz Figura 3-1 (11-1, 11-5, 4-11, 11-3) Filip Zasadzki - Tymon Pawluk 3-2 (11-9, 11-13, 11-7, 4-11, 11-8) Filip Zasadzki - Szymon Lomann 0-3 (2-11, 0-11, 1-11) Filip Zasadzki - Jakub Solawa 1-3 (11-8, 6-11, 4-11, 3-11)

