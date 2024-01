26-28.01: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę swoje mecze rozegrają koszykarze i futsaliści Legii - niestety spotkania obu drużyn nakładają się na siebie. Mecz kosza na Bemowie rozpocznie się o 15:30 i będzie transmitowany na platformie Emocje.TV, bilety do kupienia TUTAJ . Futsaliści zagrają o 17:00 przy Gładkiej 18, bilety do kupienia TUTAJ . Poniedziałkowe gry kontrolne Legii będą transmitowane w Viaplay. Na Lanzarotte rozpoczynają się żeglarskie mistrzostwa Świata w klasie iQFoil, w których startować będzie Zofia Klepacka. W Salt Lake City odbędą się piąte w tym sezonie zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, z udziałem Marka Kani. Rozkład jazdy: 26.01 g. 20:00 FC Den Haag - FC Emmen 27.01 g. 10:00 Legia II Warszawa - Widzew II Łódź [LTC 7] 27.01 g. 20:00 Tur Bielsk Podlaski - Legia II Warszawa [kosz] 28.01 g. 15:30 Legia Warszawa - Spójnia Stargard [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 28.01 g. 17:00 Legia Warszawa - Constract Lubawa [futsal, ul. Gładka 18] 29.01 g. 09:00 Legia Warszawa - Budocnost Podgorica [sparing, Turcja] 29.01 g. 15:00 Legia Warszawa - Dynamo Kijów [sparing, Turcja] Młodzież: 27.01 g. 12:00 Hertha Berlin U19 - Legia U19 [Berlin] 27.01 g. 12:00 Legia U16 - Miedź Legnica '08 [LTC 7] 27.01 g. 12:30 Legia U8 - sparing [ul. Łazienkowska 3] 27.01 g. 13:00 Legia U7 - AP Futgol Czarny Bór '17 [ul. Łazienkowska 3] 27.01 g. 14:00 Legia U17 - Zagłębie Sosnowiec '07 [LTC 7] 27.01 g. 16:00 Legia U14 - KS Cracovia '10 [LTC 7] 28.01 g. 16:00/18:00 Legia U15 - KS Cracovia '09 [LTC 6] 28.01 g. 10:00 KS Ursus 15 - Legia U9 [ul. Sosnkowskiego 3] 28.01 g. 12:00 Legia U10 - Korona Kielce '14 [LTC 7] 28.01 g. 14:00 Legia U13 - Radomiak Radom 10 [LTC 7] 28.01 g. 16:00 Legia U12 - Legia U11 [LTC 7]

