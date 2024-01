31.01: Rozkład jazdy

Koszykarze Legii w litewskim Janowie zagrają przedostatnie spotkanie II rundy FIBA Europe Cup. Transmisja meczu będzie na Youtube od 17:30 polskiego czasu. W tym samym czasie nasz drugi zespół rozegra II-ligowe spotkanie z Isetią. W hiszpańskiej La Nucii pięściarze Legii startować będą w silnie obsadzonym turnieju Boxam International, w ramach przygotowań do kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W La Nucii walczyć będą Bartłomiej Rośkowicz (kat. -63,5kg), Mateusz Grejber (-67kg) oraz Jakub Straszewski (-86kg). Rozkład jazdy: 31.01 g. 17:30 Jonava - Legia Warszawa [kosz, Jonavos Sporto Arena] 31.01 g. 18:00 Legia II Warszawa - Isetia Białołęka [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

Fr - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Info gdzie można turniej boksu zobaczyć ma ktoś? odpowiedz

