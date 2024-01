Belek

Solowy występ Japończyka

Środa, 17 stycznia 2024 r. 13:31 Woytek, źródło: Legionisci.com

Zespół Legii Warszawa rozpoczął ciężką pracę na obozie w Belek. Na najbliższe dni zaplanowane są po dwie jednostki treningowe. Środowy poranek powitał zawodników przyjemną pogodą, a z każdą minutą chmury na niebie ustępowały miejsca słońcu, które dodawało energii do wytężonej pracy.



Fotoreportaż z treningu - 32 zdjęcia Woytka









Boisko, na którym trenować będzie Legia, położone jest 5 minut jazdy autokarem od hotelu. Kilka minut przed godziną 11 miejscowego czasu (9 czasu polskiego) cała ekipa była już na murawie, a trener Kosta Runjaić gwizdkiem dał znak do rozpoczęcia treningu, który poprzedziła krótka odprawa.



Mocną rozgrzewkę przeprowadzili specjaliści od przygotowania fizycznego: Dawid Goliński, Stergios Fotopoulos i Bartosz Bibrowicz. Było rozciąganie na matach, sprinty oraz wymagające koncentracji i szybkości zawody w kamień, papier, nożyce.



Następnie zawodnicy przeszli do dynamicznej gierki na małe brameczki na niewielkim polu gry. W tym samym czasie bramkarze pracowali z Krzysztofem Dowhaniem i Arkadiuszem Malarzem. Dopiero po godzinie golkiperzy dołączyli do reszty i musieli co chwila mierzyć się ze strzałami. Sztab zaserwował zawodnikom doskonale znaną legionistom rywalizację 2 atakujących na 1 obrońcę i 3 atakujących na 2 obrońców. To ćwiczenia wymaga dużo pełnego zaangażowania i walki do końca. Kilku graczom udało się powstrzymywać ataki "rzutem na taśmę", za co otrzymywali pochwały od trenerów.



Na boisku obecny był Paweł Wszołek, ale głównie pracował indywidualnie. W drużynę szybko wkomponowuje się Ryoya Morishita. Z twarzy Japończyka nie znika uśmiech. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że złapał dobry kontakt z Josue. Po treningu nowy nabytek Legii pokusił się o solowy występ, który rozbawił wszystkich zgromadzonych. Możecie go obejrzeć poniżej.