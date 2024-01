Młodzież: mecze weekendowe

Wtorek, 16 stycznia 2024 r. 11:21 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Większość drużyn młodzieżowych rozegrała swoje pierwsze mecze w tym roku. Juniorzy starsi zremisowali 0-0 z IV-ligową Wisłą II Płock. Legia U17 wygrała 5-0 ze Slovanem Liberec, a w pojedynku drużyn o rok młodszych padł wynik 5-1. Legia U15 wysoko pokonała starszych kolegów z Lechii Tomaszów. Zespół U14 takżę wysoko wygrał ze Stadionem Ślaskim Chorzów. Legia U13 stoczyła zacięty pojedynek z Zagłebiem Sosnowiec. Gracze obu zespołów drużyny U12 spisali się doskonale na turnieju "Pegimek Cup" w Świdniku, podobnie jak ich rok młodsi koledzy tydzień wcześniej.



Legia U11 rozegrała bardzo interesujące spotkanie z Wartą Poznań 2013.



Sparing: Legia U19 0-0 Wisła II Płock



Strzały (55-90'): Legia 7 (2) - Wisła II 8 (3)



Legia U19: Hubert Nowak (46' Franciszek Chojak) - Jakub Jendryka (46' Jan Leszczyński [07]), Karol Kosiorek (64' Jakub Jendryka), Rafał Boczoń (64' Bartosz Dembek), Oliwier Olewiński (46' Jakub Grzejszczak) - Maciej Saletra (46' Igor Busz [07]), Pascal Mozie [08], Mateusz Konopka - Igor Skrobała (46' Mateusz Szczepaniak [07]), Przemysław Mizera, Jakub Zbróg [07] (46' Antoni Majchrowski).

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



Legia U17 5-0 (1-0) Slovan Liberec 07

Gole:

1-0 41 min. Stanisław Gieroba (as. Mikołaj Kotarba)

2-0 52 min. Szymon Chojecki (as. Jan Gawarecki)

3-0 78 min. Dawid Nos (as. Konrad Kraska)

4-0 83 mn. Jan Gawarecki (as. Mikołaj Kotarba)

5-0 87 min. Dawid Foks b.a. (po przechwycie)



Strzały (celne)[55-90']: Legia 9(8) - Slovan 1 (0)



Legia: Michał Bobier (46' Konrad Kassyanowicz) - Mikołaj Kotarba, Szymon Chojecki (65' Dawid Korzeniowski [08]), Dawid Korzeniowski (46' Franciszek Pollok), Radosław Czerwiec (46' Jakub Openchowski) - gracz testowany, Filip Przybyłko (46' Dawid Foks), Maksymilian Sterniczuk [08] (76' Konrad Kraska) - Konrad Kraska (46' Jan Gawarecki [08]), Stanisław Gieroba (46' Dawid Nos), Eryk Mikanovich (78' Radosław Czerwiec)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Legia U16 (2008 i mł.) 5-1 Slovan Liberec 08

Gole:

1-0 9 min. gracz testowany (karny po faulu na Maksymilianie Dołowym)

1-1 42 min. b.a.

2-1 43 min. gracz testowany (as. Jakub Oremczuk)

3-1 44 min. gracz testowany (as. gracz LSS)

4-1 58 min. Bartosz Czarkowski (as. Juliusz Rafalski)

5-1 78 min. Ksawery Jeżewski (dob. strzał Jakuba Sito)



Strzały: Legia 19(14) - Slovan 2(2)



Legia: Jan Bienduga (46' Marcel Grzejda) - Jakub Oremczuk (46' Bartosz Czarkowski), Maksymilian Dołowy (62' Ksawery Jeżewski), Igor Mirowski (46' Jakub Sito), Jan Musiałek (46' Antoni Sobolewski) - Piotr Bartnicki [09](46' Marcel Kiełbasiński), Kacper Morawiec (46'), Szymon Piasta [09] (62' Kacper Borowiec) - gracz LSS, gracz testowany, Fabian Mazur (46' Juliusz Rafalski)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Sparing: Legia U15 11-1 (3-1) Lechia Tomaszów U16 (2008 i mł.)

Gole:

1-0 13 min. Oskar Maj (rzut karny)

2-0 16 min. Jakub Juszczak (as. Oskar Krakowiak)

2-1 23 min.

3-1 35 min. Wiktor Zugaj (as. Firdavs Otabekov)

4-1 51 min. Oskar Krakowiak (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

5-1 53 min. Dawid Mastalski ((as. Franciszek Stępniewski)

6-1 55 min. Bartosz Jukowski (z rzutu wolnego)

7-1 56 min. Dawid Mastalski (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

8-1 63 min. Franciszek Stępniewski (as. Wiktor Zugaj)

9-1 74 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Vu Hoang Nguyen)

10-1 85 min. Dawid Mastalski (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

11-1 87 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Dawid Mastalski)



Strzały (celne): Legia 34 (19) - Lechia 14 (9)



Legia: Denys Stoliarenko (46' Jan Pietrzak) - Bartosz Jukowski, Jakub Gliwa (65' Jakub Juszczak), Oskar Krakowiak - Piotr Kaniewski (46' Edo von Brandt-Etchemendigaray), Vu Hoang Nguyen, Firdavs Otabekov, Jakub Juszczak (46' Franciszek Stępniewski [2010]) - Wiktor Zugaj, Oskar Maj (69' Piotr Kaniewski), Dawid Mastalski

Trener: Jakub Renosik, II trener: Roland Kowalczyk, Maciej Kokosza



Sparing: Legia U14 (2010 i mł.) 7-0 (5-0) Stadion Śląski 2010

Gole:

1-0 2 min. Antoni Błoński (as. Bartosz Przybyłko)

2-0 8 min. Bartosz Przybyłko (as. Marek Suchodół)

3-0 17 min. Tymoteusz Leśniak (as. Antoni Błoński)

4-0 23 min. Tymon Płoszka (as. Mateusz Pawłowski)

5-0 26 min. Bartosz Przybyłko (as. Tymoteusz Leśniak)

6-0 48 min. gr. testowany (as. Marcel Laszczyk)

7-0 61 min. Mateusz Pawłowski b.a.



Strzały (celne): Legia 34 (20) - Stadion 0



Legia: Franciszek Golański (46' Błażej Ślazyk) - Kacper Jaczewski, Marek Suchodół, Marcel Laszczuk, Igor Lechecki, Xavier Dąbkowski, Tymon Płoszka, Tymoteusz Leśniak, Mateusz Pawłowski, Bartosz Przybyłko, Antoni Błoński, gr. testowany, Mychajło Posternak

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki



Sparing: Legia/LSS U12 - Juventus School Toruń U12 (2012 i mł.)



Drużyna złożona z graczy LSS i Akademii (Aleksander Kurowski, Ignacy Silski, Oskar Matusiewicz i Dawid Ruciński) rozegrała sparing z Juventus Academy Toruń 2012, prezentując się z całkiem korzystnej strony. Mecz był stosunkowo zacięty, jednak podopieczni trenera Jakuba Drzewieckiego przez większość czasu byli w stanie narzucać swoje warunki.



Legia/LSS: Michał Wojcianiec - Jakub Opieczyński, Mikołaj Dmitrowicz, Nikodem Strzałkowski, Hugo Tatarnikov, Albert Karbowski, Marcel Stępniak, Maciej Dziankowski, Andrej Mikheikin, Filip Bryja, Aleksander Kurowski, Ignacy Silski, Oskar Matusiewicz i Dawid Ruciński

Trener: Jakub Drzewiecki, II trener: Kacper Gołębiowski



Turniej Pegimek Cup (rocznik 2012 i mł.)



Tydzień temu zespół U11 triumfował podwójnie w turnieju organizowanym przez Avię Świdnik. Tym razem do rywalizacji drużyn o rok starszych również przystąpiły dwa zespoły Legii. Legia II w grupie eliminacyjnej walczyła z Avią Świdnik I, Bronowicami Lublin, Akademią Footbolisty Głusk, Motorem Lublin i Wisłą Puławy. Z kolei Legia I rywalizowała z Gaudium Zamość, BKS Lublin, Avią Świdnik II, Akademia Piłkarskie Perełki Puławy i Sokołem Serock. Oba zespoły, choć nie bez utraty punktów, awansowały do finału A, gdzie spotkały się ze świetnie dotąd prezentującym się Gaudium Zamość i gospodarzami - Avią Świdnik. Ostatecznie o ostatecznym triumfie zadecydował mecz między... dwoma zespołami Legii. W ręce legionistów trafiła też statuetka dla najlepszego strzelca turnieju.



Sparing: Legia U11 (2013 i mł.) - Warta Poznań U11



Strzały [10-80']: Legia 28 (19) - Warta 13 (7):



Grano w składach 9-osobowych



Legia: Jakub Tkaczyk - Antoni Adamkiewicz, Konstantin Yushkavets [2014], Maks Pająk, Piotr Nowotka, Oliwier Siuda, Szymon Chodkowski, Leon Gańko, Jan Golański [2014], gr. testowany, Michael Oyedele, gr. testowany, Leon Kowalczyk

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Sebastian Kowalski