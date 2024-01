Uraz Celhaki, nieobecny Pankov

Jurgen Celhaka doznał urazu stawu skokowego podczas drugiego treningu na zgrupowaniu w Belek. Pomocnik Legii przypadkowo zderzył się z jednym z kolegów i musiał opuścić boisko. Sztab medyczny nałożył lód i odwiózł go do hotelu. W treningu nie wziął także udziału Radovan Pankov . Serb przed samymi zajęciami zgłosił problem ze stawem skokowym, którego nabawił się podczas gierki na porannych zajęciach. Jutro najprawdopodobniej również nie będzie trenował.

