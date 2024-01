Slisz już po testach medycznych w USA

Środa, 17 stycznia 2024 r. 18:15 Mikołaj Ciura, źródło: X

Jak informuje dziennikarz meczyków, Tomasz Włodarczyk, Bartosz Slisz przeszedł dziś badania medyczne w USA i już niedługo zostanie ogłoszonym nowym piłkarzem Atlanty United. Pomocnik w weekend wyleciał do Stanów Zjednoczonych, przez co nie znalazł się już w kadrze Legii na zgrupowanie w tureckim Belek.



- Reprezentant Polski dołączy do zespołu, który dwa dni temu rozpoczął przygotowanie do sezonu MLS (...) Legia Warszawa otrzyma za transfer 3,5 miliona dolarów - dodaje dziennikarz.