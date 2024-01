Slisz: Przyszedł czas na zmiany

Środa, 17 stycznia 2024 r. 20:16 źródło: Instagram

- Przyszedł czas na zmiany, czas na kolejny etap w moim życiu. To był pięknie spędzony czas w Legii. Dwa mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Superpuchar Polski, gra w Europie... Niesamowite przeżycia, wzloty i upadki - napisał na swoim Instagramie Bartosz Slisz.



- Wszystkie sytuacje zbudowały mnie jako zawodnika i pozwoliły na rozwój mojej osoby. Dziękuję całemu klubowi, trenerom, zawodnikom, pracownikom i kibicom - byliście i jesteście niesamowici! To była czysta przyjemność grać przed pełnymi trybunami. Wszystkie te chwile zostaną ze mną do końca życia. Po Mistrza Legio marsz! - podziękował były już zawodnik stołecznego klubu.