Ćwiczenia policji przed meczem Ruchu z Legią

- Mundurowi ćwiczyli szybkie tworzenie szyków policyjnych, sprawne przemieszczanie się, oraz zatrzymania najbardziej agresywnych kibiców. W ich rolę standardowo wcielili się pozoranci, którzy starali się odzwierciedlić zachowanie agresywnego tłumu. Dla urealnienia ćwiczeń policyjny oddział został obrzucony butelkami, a brak reakcji na wezwania do zachowania zgodnego z prawem, poskutkował użyciem środków przymusu bezpośredniego – powiedział mł. asp. Karol Kolaczek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

9 lutego na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się mecz pomiędzy Ruchem i Legią Warszawa. Na to spotkanie szykują się także policjanci. We wtorek przeprowadzili na stadionie ćwiczyli policjanci z Chorzowa, Bielska-Białej, Bytomia, Częstochowy, Katowic, Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór. Doskonalili swoje umiejętności na wypadek zamieszek mogących się pojawić podczas meczów piłki nożnej.

Hubi43 - 1 godzinę temu, *.com.pl To banda rudego odpowiedz

Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Pałują puste ławki i trenują wkraczanie do posesji pod nieobecność głowy domu odpowiedz

S - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A ilu pokręcili???Kabaret. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.orange.pl Rudy doszedł do władzy to i zacznie się dym na stadionach. Zapomnijcie o spokojnych marszach niepodległości czy meczach. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.ilabs.pl Widelec.... odpowiedz

maik83 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wszystkie schroniska na śląsku otworzyli odpowiedz

Ja prawdziwy znawca - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo Policja Brawo odpowiedz

Kak - 3 godziny temu, *.centertel.pl Zawsze i wszędzie...!!! odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.122.16 Wiecie co ja o tym myślę... Psy jak choragiewy... Większość bez honoru. odpowiedz

123 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl 6 funkcjonariuszy doznało obrażeń, jeden pies służbowy zwymiotował wpadając w chmurę rozpylonego gazu ???????????? odpowiedz

