W sobotę o godz. 15:00 w Turcji Legia Warszawa rozegra drugi tegoroczny sparing. Rywalem "Wojskowych" będzie kazachski zespół Ordabasy Szymkent, z którym mierzyli się latem w ramach eliminacji Ligi Konferencji Europy. Transmisję z meczu przeprowadzi platforma Viaplay. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Belek.

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

RybaSocho - 4 godziny temu, *.orange.pl Ten Rosołek to nie dość że nie umie piłki przyjąć to sam ze sobą się kiwa. Masakra. Najsłabszy w drużynie...

Jeszcze żółta kartka za symulację...

Kosmos odpowiedz

Barnaba - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Jaszczur Jaszczurbaiszwili powrócił!!! odpowiedz

RybaSocho - 4 godziny temu, *.orange.pl Brawo Elitim. Brawo drużyna odpowiedz

Jarek - 6 godzin temu, *.183.34 Gdzie można obejrzeć jestem w Belek i podjechał bym dzisiaj lub z Rapidem tylko nie wiem gdzie dokładnie... odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 6 godzin temu, *.legionisci.com @Jarek : Cornelia Sports Center odpowiedz

Arek - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Na wykaszanie uważać. odpowiedz

Jaki panie... - 8 godzin temu, *.centertel.pl Uwaga na meczu z Ruchem prowokacja policyjna .... odpowiedz

Legionista - 8 godzin temu, *.orange.pl Ludzie Legia nie ma swojego kanały Tv sparing na badziewiu viaplay totalna żenada czenu nie na YouTube odpowiedz

krislegia - 5 godzin temu, *.matrixinternet.pl @Legionista: wpierw obejżyj potem pierdziel farmazony . Viaplay lepiej pokaże i skomentuje ten mecz niż kanał Legia TV na Youtubie odpowiedz

Kibic - 9 godzin temu, *.net.pl Czemu nie ma na yoytubie, mamy płacić 53 zł za obejrzenie sparingu ? odpowiedz

SF - 10 godzin temu, *.orange.pl LEGIA 3-1 Ordabasy ! "L" !!! Mimo ze to sparing ale wazne jest co kazdy pilkarz zaprezentuje zeby ocenic !! odpowiedz

exsa - 10 godzin temu, *.orange.pl Beda zadni rewanzu za "LKE" mimo ze to sparing !!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.