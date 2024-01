Belek

Siła, wycisk, taktyka i stracony głos trenera

Czwartek, 18 stycznia 2024 r. 10:48 Woytek, źródło: Legionisci.com

Czwartek dla legionistów rozpoczął się od pracy w siłowni, a o godz. 10:30 wszyscy byli już na boisku. W zajęciach uczestniczył Radovan Pankov, który w środę po południu nie trenował. Zabrakło natomiast Jurgena Celhaki. Albańczyka nie zobaczymy do końca zgrupowania. Staw skokowy lewej nogi na ten moment nie wygląda dobrze, ale będzie miał jeszcze dodatkowe badania.









Po rozgrzewce piłkarze z pola przeszli od razu do taktycznych gierek w dwóch grupach na dwóch połowach boiska. Jedni doskonalili wyprowadzenie piłki ze strefy środkowej i wykańczanie ataku strzałem z okolic 16 metra, drudzy pracowali nad defensywą. W pewnym momencie zawodnicy krzyknęli z zachwytu, po tym jak piłkę do siatki skierował Maciej Rosołek, a Gabriel Kobylak mógł tylko odprowadzić ją wzrokiem.



W tym samym czasie Dominik Hładun i Kacper Tobiasz przechodzili prawdziwą "ścieżkę zdrowia", czyli stacje, na których czekały piłki lekarskie, gumy i kamizelki obciążające. W drugiej części nastąpiła podmiana bramkarzy, a taktyczne ćwiczenia uległy lekkiej modyfikacji. Trener Przemysław Małecki tak dużo i ekspresyjnie udzielał wskazówek piłkarzom, że w pewnym momencie po prostu stracił głos.



Po nieco ponad godzinie trener Kosta Runjaić odgwizdał koniec zajęć i zapowiedział, że po południu odbędzie się dużo konkretniejszy trening. To jednak nie był koniec pracy przed obiadem, bo powrocie do hotelu zawodnicy jeszcze przez 40 minut ćwiczyli w siłowni. W sumie podczas zgrupowania aż trzykrotnie w ciągu dnia w ten sposób pracują z Bartoszem Bibrowiczem. - To wszystko po to, żeby na boisku było jak najwięcej pracy z piłką - wyjaśnia szef działu medyczno-motorycznego Legii.