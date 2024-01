U-17: Legioniści powołani do kadry

Czwartek, 18 stycznia 2024 r. 15:16 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Jakub Adkonis, Stanisław Gieroba, Jan Leszczyński oraz Mateusz Szczepaniak otrzymali powołanie do reprezentacji Polski do lat 17. Podopieczni Rafała Lasockiego pojadą do Hiszpanii, gdzie rozegrają trzy mecze towarzyskie: ze Szwecją (2 lutego), Czechami (8 lutego) oraz Norwegią (10 lutego).