Celhaka straci zgrupowanie

Czwartek, 18 stycznia 2024 r. 15:45 Woytek, źródło: Legionisci.com / Legia Warszawa

Jak już informowaliśmy, Jurgen Celhaka doznał urazu podczas drugiego treningu na zgrupowaniu w Belek. Szczegółowe badania wykazały, że jest to wysokiego stopnia skręcenie stawu skokowego. Przerwa zawodnika od treningu potrwa co najmniej dwa tygodnie, ale może to być nawet 4-5 tygodni.









Po odejściu Bartosza Slisza, Celhaka był jedną z opcji do gry na tej pozycji. Legia monitoruje rynek pod kątem wzmocnienia, ale nie wiadomo, czy dojdzie do transferu. Od początku przygotowań na "szóstce" sprawdzany jest Rafał Augustyniak, który w przeszłości występował na tej pozycji. W rezerwie jest także Filip Rejczyk.