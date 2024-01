Belek

Katorga bramkarzy, taktyka, ulewa i... zupa z pumy [VIDEO]

Czwartek, 18 stycznia 2024 r. 19:30 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po południowy trening legionistów rozpoczął się od razu od pracy z piłkami. Zawodnicy wymieniali podania w różnych konfiguracjach, a następnie przenieśli się do "oktagonu", gdzie grali na utrzymanie.



W zajęciach uczestniczyli wszyscy oprócz kontuzjowanego Jurgena Celhaki. Na pełnych obrotach trenuje już Paweł Wszołek. Krótko po rozpoczęciu treningu w Belek zaczął padać deszcz, który przybierał na sile z każdą minutą. Kosta Runjaić większość treningu poświęcił na taktykę. Zawodnicy rozgrywali piłkę 11 na 11 w najróżniejszych zestawieniach ataku, pomocy i obrony. Rafał Augustyniak cały czas ustawiany jest na pozycji defensywnego pomocnika. Na koniec rozegrana została większa gra, w której nie uczestniczyli Żewłakow, Adkonis i Zieliński. Tuż po gwizdku kończącym zajęcia rozszalała się wielka ulewa z porywistym wiatrem. - Chcecie zobaczyć zupę z pumy? - żartował Kacper Tobiasz wyciskając wodę ze swoich rękawic bramkarskich. - Rok temu nadziałem się tutaj na śnieg, teraz to... hiszpańskie słońce to jest to - mówił niepocieszony Marc Gual. Cała ekipa, brodząc w kilkucentymetrowych kałużach, biegiem uciekała do autokaru. Niestety prognoza pogody na najbliższe trzy dni nie jest optymistyczna. Słońce ma wrócić na południową riwierę Turcji od poniedziałku.



W piątek rano trenować będą młodzi zawodnicy, a popołudniu na boisku stawi się cała drużyna. Na sobotę został zaplanowany pierwszy sparing w Turcji - Legia zmierzy się z Ordobasami Szymkent.



Zapraszamy na materiał filmowy podsumowujący drugi dzień zgrupowania w Belek:







