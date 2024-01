Misztal podpisał umowę z Legią

Fryderyk Misztal podpisał nową umowę z Legią Warszawa. Jednocześnie zawodnik został wypożyczony do trzecioligowego Stolemu Gniewino. Nowy kontrakt Misztala ze stołecznym obowiązywać będzie do 30 czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Na wypożyczeniu pozostanie do końca sezonu 2023/2024.

Darek - 37 minut temu, *.chello.pl Dobrze, że Misztal a nie Miszta. Uff kamień z serca. W pierwszej chwili przeczytałem Miszta. Przewrażliwiony już jestem.

A co słychać u pana Kiśla?Jak dobrze pamiętam to razem z Czarkiem podpisywali nowe kontrakty do czerwca 2025. Obecnie jest w Podbeskidziu. Jak mu tam idzie? Będą z niego ludzie? odpowiedz

