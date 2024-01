Jędrasik odejdzie do Motoru Lublin

Piątek, 19 stycznia 2024 r. 17:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / weszlo.com

Według informacji portalu Weszło Jakub Jędrasik ma niedługo opuścić szeregi warszawskiej Legii i przenieść się do Motoru Lublin. 18-letnim skrzydłowym interesował się również m.in. Widzew Łódź, ale zdecydował się wybrać grę w pierwszoligowcu. Na transfer młodego zawodnika mocno nalega trener Motoru, Goncalo Feio, który kiedyś przez kilka lat pracował z młodzieżą w warszawskim klubie.









Kontrakt Jędrasika w Legii wygasa wraz z końcem obecnego sezonu, a obie strony nie są zainteresowane przedłużeniem go, więc Legia nie robi większych problemów zawodnikowi na zmianę barw. Skrzydłowy trafił do Legii latem 2021 roku z UKS-e SMS Łódź. Dobrymi występami w rezerwach przesuwał się coraz bliżej gry w pierwszej drużynie, pojechał nawet z nią na dwa obozy przygotowawcze. W zeszłym sezonie udało mu się zadebiutować w Ekstraklasie, a dokładnie w ostatniej kolejce w meczu ze Śląskiem Wrocław. W obecnych rozgrywkach był zgłoszony do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, a nawet do kadry w fazie grupowej rozgrywek Ligi Konferencji Europy, jednak nie wybiegł na murawę ani razu. W rundzie jesiennej Jędrasik wystąpił w 13 spotkaniach III ligowych rezerw w których zdobył trzy bramki. Łącznie w Legii II Warszawa 18-latek zagrał 45 razy, strzelił 10 goli i czterokrotnie asystował.