Oficjalnie

Jędrasik odszedł z Legii

Środa, 24 stycznia 2024 r. 14:21 źródło: Legia warszawa

Jakub Jędrasik odszedł z Legii Warszawa do Bruk-Betu Termalica Nieciecza. 18-letni zawodnik w maju ubiegłego roku, w meczu ze Śląskiem Wrocław, zadebiutował w spotkaniu pierwszego zespołu i był to jego jedyny występ w "jedynce". Jego kontrakt z Legią miał wygasnąć wraz z końcem obecnego sezonu. Co ciekawe, Legia zagwarantowała sobie opcje pierwokupu.









W rundzie jesiennej Jędrasik wystąpił w 13 spotkaniach III-ligowych rezerw, w których zdobył trzy bramki. Łącznie w Legii II Warszawa 18-latek zagrał 45 razy, strzelił 10 goli i czterokrotnie asystował.