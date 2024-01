Belek

Goście z PZPN, stałe fragmenty

Piątek, 19 stycznia 2024 r. 18:47 Woytek, źródło: Legionisci.com

Piątkowe przedpołudnie w Belek piłkarze Legii spędzili na regeneracji w hotelu. Po południ wszyscy stawili się na boisku. Pogoda znacznie się poprawiła, a na boisku nie było śladu po wczorajszej ogromnej ulewie. W ośrodku Cornelia Sports Center odwiedzili wysłannik selekcjonera reprezentacji Polski - Sebastian Mila.



Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka









W pierwszej fazie treningu drużyna pracowała nad dynamiką, następnie na połowie boiska odbyła się gierka, a ostatnim punktem były stałe fragmenty gry, które w poprzedniej rundzie pozostawiały sporo do życzenia. Zawodnicy wielokrotnie wykonywali różne warianty rzutów rożnych i rzutów wolnych. Zwykle po gwizdku kończącym trening sztab zwraca uwagę na to, by dodatkowo nic nie robili. Tym razem na koniec mieli chwilę dla siebie na boisku, co wykorzystali na strzały z różnych pozycji.



W sobotę Legię czeka drugi sparing tej zimy. O godz. 15:00 czasu polskiego zmierzy się w Cornelia Sports Center z kazachskimi Ordobasami Szymkent. Zapraszamy na naszą RELACJĘ LIVE! z Belek.