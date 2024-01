Transfery

Czy Legia kupi nową "szóstkę"?

Niedziela, 21 stycznia 2024 r. 08:45 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa może stanąć jeszcze w tym okienku transferowym przed koniecznością sprowadzenia defensywnego pomocnika. Osoby odpowiedzialne za transfery w klubie od dłuższego czasu posiadają listę zawodników na tę pozycję, a odejście Bartosza Slisza spowodowało, że zaczęto jej się wnikliwie przyglądać. Czy stołeczny klub wzmocni zawodnik jeszcze zimą? Jest taka opcja, ale nie jest to pewne, bo przy Łazienkowskiej nie zdecydują się na transfer przypadkowego gracza.