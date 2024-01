Koszykówka

Lauren Jackson nowym zawodnikiem Legii

Sobota, 20 stycznia 2024 r. 12:01 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nowym rozgrywającym koszykarskiej Legii Warszawa został 27-letni Loren Jackson, który w obecnym sezonie występował w lidze francuskiej (Gravelines) oraz włoskiej (Happy Casa Brindisi).



Mierzący 172 centymetry zawodnik w lidze francuskiej zdobywał średnio 12.6 pkt. oraz 3.3 asysty na mecz, trafiając 38.9 procent rzutów za 3 punkty. W Europie występuje trzeci sezon - wcześniej grał we francuskim Ranns (śr. 14.9 pkt. i 5.9 as.) oraz Lidze Adriatyckiej w SC Derby z czarnogórskiej Podgoricy. W tym ostatnim klubie miał 15.5 pkt., 5.5 as. oraz blisko 40 procent skuteczności za 3 punkty.



Loren Jackson w Warszawie pojawi się w najbliższych dniach, a debiut w barwach Legii prawdopodobnie będzie miał miejsce w środowym meczu FIBA Europe Cup z Bahcesehirem, 24 stycznia. W kadrze naszego zespoły zastąpi Shawna Pipesa, który po rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron, trafił do Rygi.



Imię i nazwisko: Loren Cristian Jackson

Data i miejsce urodzenia: 15.12.1996 (27 lat), Chicago (USA)

Pozycja: rozgrywający

Wzrost: 172 cm



Dotychczasowe kluby:

2023/24 Happy Casa Brindisi (Włochy) - 5 meczów,śr. 20.2 min., 5.0 pkt., 20.0% za 3 pkt., 2.4 as.

2023/24 Gravelines (Francja) - 9 meczów, śr. 24,4 min., 12.6 pkt., 38.9% za 3, 3.3 as.

2022/23 SC Derby Podgorica (Czarnogóra) - 22 mecze, śr. 29.1 min., 15.5 pkt., 39.7% za 3, 5.5 as.

2021/22 Roanne (Francja) - 34 mecze, 29.0 min., 14.9 pkt., 30.2% za 3 pkt., 5.9 as.

2020/21 Akron Zips (NCAA) - 23 mecze, 35.2 min., 22.3 pkt., 33.1% za 3 pkt., 6.1 as.

2019/20 Akron Zips (NCAA) - 31 meczów, 34.2 min., 19.8 pkt., 42.8% za 3 pkt., 4.5 as.

2018/19 Akron Zips (NCAA) - 33 mecze, 31.6 min., 13.9 pkt., 30.0% za 3 pkt., 3.1 as.

2016/17 Long Beach State 49ers (NCAA) - 34 mecze, 18.0 min., 5.8 pkt., 34.8% za 3 pkt., 1.5 as.