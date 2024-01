Loren Jackson nowym zawodnikiem Legii

Nowym rozgrywającym koszykarskiej Legii Warszawa został 27-letni Loren Jackson, który w obecnym sezonie występował w lidze francuskiej (Gravelines) oraz włoskiej (Happy Casa Brindisi). Mierzący 172 centymetry zawodnik w lidze francuskiej zdobywał średnio 12.6 pkt. oraz 3.3 asysty na mecz, trafiając 38.9 procent rzutów za 3 punkty. W Europie występuje trzeci sezon - wcześniej grał we francuskim Ranns (śr. 14.9 pkt. i 5.9 as.) oraz Lidze Adriatyckiej w SC Derby z czarnogórskiej Podgoricy. W tym ostatnim klubie miał 15.5 pkt., 5.5 as. oraz blisko 40 procent skuteczności za 3 punkty. Loren Jackson w Warszawie pojawi się w najbliższych dniach, a debiut w barwach Legii prawdopodobnie będzie miał miejsce w środowym meczu FIBA Europe Cup z Bahcesehirem, 24 stycznia. W kadrze naszego zespoły zastąpi Shawna Pipesa, który po rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron, trafił do Rygi. Imię i nazwisko: Loren Cristian Jackson Data i miejsce urodzenia: 15.12.1996 (27 lat), Chicago (USA) Pozycja: rozgrywający Wzrost: 172 cm Dotychczasowe kluby: 2023/24 Happy Casa Brindisi (Włochy) - 5 meczów,śr. 20.2 min., 5.0 pkt., 20.0% za 3 pkt., 2.4 as. 2023/24 Gravelines (Francja) - 9 meczów, śr. 24,4 min., 12.6 pkt., 38.9% za 3, 3.3 as. 2022/23 SC Derby Podgorica (Czarnogóra) - 22 mecze, śr. 29.1 min., 15.5 pkt., 39.7% za 3, 5.5 as. 2021/22 Roanne (Francja) - 34 mecze, 29.0 min., 14.9 pkt., 30.2% za 3 pkt., 5.9 as. 2020/21 Akron Zips (NCAA) - 23 mecze, 35.2 min., 22.3 pkt., 33.1% za 3 pkt., 6.1 as. 2019/20 Akron Zips (NCAA) - 31 meczów, 34.2 min., 19.8 pkt., 42.8% za 3 pkt., 4.5 as. 2018/19 Akron Zips (NCAA) - 33 mecze, 31.6 min., 13.9 pkt., 30.0% za 3 pkt., 3.1 as. 2016/17 Long Beach State 49ers (NCAA) - 34 mecze, 18.0 min., 5.8 pkt., 34.8% za 3 pkt., 1.5 as.

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.totalplay.net Dziwne, że po bardzo dobrym pierwszym sezonie w ekstraklasie Francji poszedł do do drugiej ligi adriatyckiej... No a obecny sezon, do uratowana w Legii :) odpowiedz

ws - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Oby okazał się drugim Bibbinsem. Jeszcze wzmocnienie pod kosz i będzie szansa coś ugrać w tym sezonie odpowiedz

p10 - 4 godziny temu, *.orange.pl Loren Jackson - niżej dobrze napisane a tytule źle:



https://www.proballers.com/basketball/player/190487/loren-jackson odpowiedz

p10 - 4 godziny temu, *.orange.pl Kamyk lubił zawsze mieć jednego niskiego rozgrywającego < 180 cm . Ten sezon dla zawodnika zupełnie nieudany. Pytanie czy się odbuje. Jak tak to może będzie drugi Bibbins. Jeśliby jednak zaczął grać tak jak dwa sezony temu że 5.5 asyst na mecz to rozrusza innych graczy w ataku.



I na plus, że z pewnością została kasa na wysokiego gracza do rotacji. odpowiedz

CyngieL - 5 godzin temu, *.216.194 Ogór aż furczy, skąd oni go wzięli? odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl i ostatni podsumowujacy komentarz w sprawie tego transferu. Szału nie ma, tyłka nie urywa. Liczyłem na kogoś lepszego. Trochę taki drugi Vital. Minusem na pewno wzrost, przez co wzrasta ryzyko blokowania, przechwytów w strone rywali. Plusem w porównaniu do pipesa szybkość i brak opierdzielania się.

Co do rozrzucenia piłki też szalu nie ma aczkolwiek czasem zdarza mu sie uruchomic centra w powietrzu to już coś. Byc może w Legii pokaze wiecej rozegrania. Lepszy/orownywalny do pipesa sie wydaje. Gral w pucharze europy przeciwko leiden i mial w tym meczu bardzo dobre statystyki. Pozyjemy zobaczymy. Oprocz oststniego nieudanego sezonu gosc wydaje sie regularny. Ale zdarzaja mu sie tez slabe mecze.

Zobaczymy jak wyjdzie w praniu. Vinales moim zdaniem fajnie rozrzucał piłke, ale przy indywidualnoscisch typu vital, cowels, moze to i bedzie dobry ruch z tym jacksonem. Oby poczuł sie tutaj w polsce jak gwiazda i rzucal z duza skutecznoscią. Plus dla niego że wybiegany sie wydaje. odpowiedz

Arek - 7 godzin temu, *.tpnet.pl To trzeba przyznać, kawał bydlaka:) odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Arek: oby okazal się Legijnym Messim odpowiedz

grzesiek - 7 godzin temu, *.centertel.pl zrobiłem pierwsze rozeznanie, dla mnie wygląda to na jakiś prima aprillisowy żart. Juz sam wzrost tego koszykarza i druzyny w jakich wystepowal w tym sezonie i sobie najwyrazniej nie poradzil swiadczy, ze chyba marzenia o mistrzu polski trzeba odlozyc na conajmniej kolejny rok. odpowiedz

grzesiek - 8 godzin temu, *.centertel.pl no to szperamy po youtube i innych wynalazkach czy gosc jest coś wart :) odpowiedz

R. - 5 godzin temu, *.chello.pl @grzesiek: mi na YT kobitka wyskoczyła. odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @R.: hihihi no jak wpiszesz Lauren Jackson to wyskakuje kobitka, a jak Loren Jackson to chłop. Cóż tak już bywa w internecie, że raz dziewczyna wyskakuje, a raz chłopak. Dobrze, że nie dwóch chlopów Ci wyskoczyło :))))))))))))))) odpowiedz

