Szybka wygrana Wrzoska z Vitasoviciem

Arkadiusz Wrzosek wygrał czwartą walkę w KSW. Podczas dzisiejszej gali KSW 90 na Torwarze, legionista szybko pokonał bardziej doświadczonego Chorwata, Ivana Vitasovicia, który przed walką mógł pochwalić się bilansem 12-5-1 i kilkoma wygranymi z rzędu. W walce wieczoru, która rozpoczęła się o 23:03, Arek w ciągu 55 sekund pozbawił złudzeń swojego rywala, wygrywając przez nokaut. Wrzosek mógł liczyć na głośny doping kilkutysięcznej grupy fanów Legii, którzy zarówno przed walką, jak i w jej trakcie, głośnym dopingiem zagrzewali swojego kolegę z trybun do boju. Arkadiusz Wrzosek może się obecnie pochwalić bilansem 4-0 w KSW. fot. Bodziach

