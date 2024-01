Koszykówka

Zapowiedź meczu z Bahcesehirem

Wtorek, 23 stycznia 2024 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W środę o godzinie 19:00, koszykarze Legii rozegrają ostatni domowy mecz, drugiego etapu rozgrywek FIBA Europe Cup. Wygrana znacznie przybliży nasz zespół do fazy pucharowej, zaś zwycięstwo różnicą większą niż 10 punktów, może dać nam na koniec tego etapu rywalizacji, awans z miejsca pierwszego.



W barwach Legii w środowym spotkaniu zadebiutuje nowy rozgrywający, Loren Jackson, który w barwach włoskiego Brindisi grywał niewiele, a dodajmy - występował tam obok doskonale znanego legionistom Jamela Morrisa. Ostatni mecz Jacksona w Serie A miał miejsce 15 stycznia, kiedy zagrał 13 minut w przegranym meczu z euroligowym Virtusem Bologna, w którym zdobył 4 punkty. Jackson w tym sezonie wystąpił w jednym meczu europejskich pucharów - w barwach francuskiego Gravelines, zdobył 27 punktów (9/14 z gry) i 4 as. w przegranym 69:77 meczu z holenderskim ZZ Leiden.



Turecki zespół, Bahcesehir ze Stambułu, w FIBA Europe Cup na razie przegrał tylko raz, ale na krajowym podwórku radzi sobie wyraźnie gorzej niż przed rokiem i awans do fazy play-off w tureckiej SuperLidze coraz bardziej się oddala. Obecnie podopieczni Ali Ruhi Balkanliego zajmują dopiero 13. miejsce w tabeli, z bilansem 7-10. Bahcesehir przegrał w ostatnich tygodniach zaledwie jednym punktem mecz z trzecią ekipą turecką, Besiktasem, pokonali wyżej notowany Galatasaray, ale w ostatnich dwóch kolejkach ponieśli porażki - najpierw z Manisą (-3), a następnie w wyjazdowym meczu z Aliagą Petkim Sporem (-15). W ostatnim ze spotkań słabo wyglądał atak najbliższego rywala Legii, co skutkowało zaledwie 61. zdobytymi punktami. Dla porównania, w FIBA Europe Cup, zespół zdobywa średnio aż 91,1 punktu na mecz.



W pierwszej etapie rozgrywek FIBA Europe Cup, turecki zespół zajął 1. miejsce w swojej grupie, doznając jednej porażki - w domowym meczu z czeskim Nymburkiem (88:89). W rewanżu pokonali Czechów 96:91, a także dwukrotnie wygrywali z Azerami z Sabaha Baku oraz czarnogórskim Mornarem Bar. Rundę drugą rozpoczęli od wygranej z Legią 100:90, po czym pewnie pokonali na wyjazdach Sporting 82:67 oraz Jonavę 91:67.



Bahcesehir powstał zaledwie kilka lat temu - 2017 roku, a już ma na swoim koncie sukcesy na arenie międzynarodowej. W sezonie 2019/20 klub dotarł do półfinału FIBA Europe Cup, ale ostatni etap rozgrywek nie doszedł do skutku, z powodu pandemii koronawirusa. Najlepszy dla Bahcesehiru był sezon 2021/22, kiedy w lidze grali najlepiej (szóste miejsce po sezonie zasadniczym), a także wygrali FIBA Europe Cup - w całych europejskich rozgrywkach wygrali 17 meczów i ponieśli tylko jedną porażkę. W finale pokonali UnaHotels Reggio Emilia - włoski zespół, który wyeliminował Legię (po dogrywce) w ćwierćfinale. W minionym sezonie Turcy zagrali w Basketball Champions League, gdzie awansowali do TOP16, po wygranych play-inach z Filou Oostende. W drugiej rundzie, gdzie przyszło im rywalizować z Baskets Bonn, Baxi Manresa i Rytasem Wilno, przegrali jednak wszystkich sześć meczów.



Najlepszym strzelcem zespołu w obecnym sezonie pozostaje francuski podkoszowy Jerry Boutsiele, notujący ponad 16 pkt. oraz 8.4 zbiórki na mecz. 30-latek ma na swoim koncie występy w mocnych francuskich zespołach - Cholet Basket, Limoges i AS Monaco, a także w rozgrywkach EuroCup. Innym ważnym punktem drużyny, jest drugi z Francuzów, również posiadający doświadczenie z gry w EuroCup Axel Bouteille (śr. 15,2 pkt. na mecz), który przed rokiem grał w Turk Telekom. Za prowadzenie gry odpowiada Tony Taylor (śr. 10.3 pkt. i 4.3 as., 35.5% za 3 pkt.), dla którego jest to szósty sezon na tureckich parkietach. Taylor w latach 2013-15 występował w Turowie Zgorzelec.







W kadrze tureckiego zespołu, względem pierwszego meczu, dołączył jeden zawodnik - wysoki rzucający Egehan Arna (203 cm), który sezon rozpoczął w Besiktasie, z którym grał m.in. w Eurocupie (ostatni mecz 10 stycznia), a ma na swoim koncie także występy w zespołach euroligowych - Fenerbahce i Anadolu Efes (śr. 15.5 min. w sezonie 2022/23). W Bahcesehirze zadebiutował (15 min., 2 as., 0 pkt.) w ostatni weekend, w przegranym meczu z Petkim Sporem (-15). Drugim obecnie strzelcem zespołu jest Tayler Cavanaugh (śr. 15.4 pkt. i 4.9 zb. na mecz oraz 46.2% za 3 pkt.), który ma za sobą występy w NBA w Atalancie i Utah Jazz, a ostatnie dwa sezony spędził w Żalgirisie Kowno, rywalizującym w Eurolidze. Ponadto trener Ali Ruhi Balkanli ma do dyspozycji m.in. Phila Scrubba (kanadyjski rzucający, śr. 13.6 pkt., 4.7 as. i 45.3% za 3), Muhammeda Baygula (niski skrzydłowy, śr. 8.4 pkt. i 4.1 zb.), czy Hadiego Özdemira (40-letni kapitan zespołu, śr. 11 min.).



W pierwszym meczu z Legią najskuteczniejsi w zespole Bahcesehiru byli Tony Taylor (8/14 z gry) oraz Phil Scrubb (6/8 z gry), którzy zdobyli po 19 punktów. W barwach Legii najlepiej spisywał się Shawn Pipes (20 pkt.) oraz Michał Kolenda (16 pkt.). Porażka w Turcji była spowodowana przede wszystkim zbyt słabą grą Legii w obronie - gospodarze zdobywali punkty z łatwych pozycji. Mamy nadzieję, że w rewanżu nasza defensywa będzie pracowała zdecydowanie lepiej.



Legioniści mieli tym razem wystarczająco dużo czasu na regenerację i przygotowanie po ostatnim meczu ligowym z Czarnymi Słupsk, który rozegrali w piątkowy wieczór. W rywalizacji z Czarnymi gra "Zielonych Kanonierów" mogła się podobać przez niemal cały mecz, a kluczem do wygranej była agresywna obrona i zespołowa gra już od pierwszych minut. Legioniści dzielili się piłką, unikali strat, i sami wymuszali je po stronie rywali. Pod nieobecność Pipesa, więcej minut (blisko 30) na pozycji numer jeden otrzymał Marcel Ponitka, który pokazał się z bardzo dobrej strony zdobywając 23 punkty (10/12 z gry), 4 asysty i 2 przechwyty. Ponad 18 minut na parkiecie przebywał Marcin Wieluński, ale prawdopodobnie w środę jego minuty przejmie szykowany do debiutu w barwach Legii - Jackson. Amerykanin w poniedziałek pojawił się w stolicy, przeszedł wszystkie badania medyczne i od wtorku rozpoczyna wspólne treningi z zespołem. Na pewno występ tego mierzącego zaledwie 172 cm rozgrywającego będzie również magnesem dla warszawskich kibiców, którzy najchętniej widzieliby w Lorenie postać grającą na poziomie Justina Bibbinsa, który jesienią 2020 roku prezentował się na tyle dobrze, że otrzymał propozycję wyjazdu do Francji.



Środowy mecz Legii z Bahcesehirem rozpocznie się o godzinie 19:00 w hali OSiR Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Bilety na to wydarzenie są cały czas w sprzedaży dostępne TUTAJ. W dniu meczu od 17:30 będzie je można również nabywać w kasach biletowych przy wejściu do hali. Bezpośrednią transmisję spotkania będzie można obejrzeć w aplikacji TVP Sport (na urządzeniach mobilnych) oraz na sport.tvp.pl. Liczymy na Waszą obecność i wsparcie! Podczas spotkania, pod główną tablicą wyników, znajdować się będzie nasz klubowy sklepik, w którym dostępne będą klubowe pamiątki - koszulki, bluzy, szaliki, kubki, a także kalendarze. W drugim środowym meczu grupy L, Sporting (bilans 1-2) podejmować będzie o 20:30 litewską Jonavę (bilans 0-3).



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 18-11

Liczba wygranych/porażek u siebie: 11-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,5 / 80,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 49,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,9%



Skład: Marcel Ponitka, Loren Jackson, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Marcel Ponitka, Christian Vital/Raymond Cowels, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 288 (śr. 18,0), Aric Holman 256 (15,1), Raymond Cowels 220 (śr. 12,2), Michał Kolenda 187 (10,4), Marcel Ponitka 184 (10,2).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98), Jonava (d, 111:72), King Szczecin (d, 89:96), Anwil Włocławek (w, 74:76), Start Lublin (d, 75:92), Zastal Zielona Góra (w, 71:92), Sporting Lizbona (d, 93:84), Dziki Warszawa (w, 96:86), Czarni Słupsk (d, 94:84).



Ostatnie mecze obu drużyn:

06.12.2023 Bahcesehir College 100:90 Legia Warszawa



BAHCESEHIR KOLEJI SPOR KULUBU STAMBUŁ

Liczba wygranych/porażek: 15-11

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 9-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 91,1 / 76,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 38,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 79,1%



Skład: Can Mutaf, Kartal Ozmizrak, Tony Taylor, Arca Tuluoglu (rozgrywający), Phil Scrubb, Egehan Arna, Cengiz Coskun, Muhammed Baygul (rzucający), Ali Yuceoral, Axel Bouteille, Berkay Candan, Tayler Cavanaugh, Hadi Ozdemir (skrzydłowi), Egemen Guven, Jerry Boutsiele, Ahmet Yilmaz (środkowi)

trener: Ali Ruhi Balkanli, as. Can Alyuz i Sinan Atalay



Przewidywana wyjściowa piątka: Tony Taylor, Phil Scrubb, Muhammed Baygul, Tayler Cavanaugh, Jerry Boutsiele.



Najwięcej punktów: Jerry Boutsiele 146 (śr. 16,2), Tayler Cavanaugh 139 (15,4), Axel Bouteille 137 (15,2), Phil Scrubb 122 (13,6).



Ostatnie wyniki: Manisa (w, 90:88), Petkim Spor (d, 91:80), Fenerbahce (w, 113:98), Nymburk (d, 88:89), Anadolu Efes (d, 80:87), Sabah Baku (w, 65:83), Turk Telekom (w, 92:95), Mornar Bar (w, 71:78), Darussafaka (d, 86:93), Nymburk (w, 91:96), Bursaspor (w, 104:91), Sabah Baku (d, 99:80), Buyukcekmece (d, 98:90), Mornar Bar (d, 103:68), Cagdas Bodrum Spor (w, 74:80), Pinar Karsiyaka (d, 85:93), Legia (d, 100:90), Besiktas Stambuł (w, 95:94), Sporting Lizbona (w, 67:82), Galatasaray (w, 86:92), Samsunspor (d, 98:69), Tofas (w, 88:86), Yukatel Merkezefendi Bld. (d, 86:79), Jonava (w, 67:91), Manisa Buyuksehir Bld. (d, 78:81), Aliaga Petkim Spor (w, 76:61).



Termin meczu: środa, 24 stycznia 2024 roku, g. 19:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Cena biletów: 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 30, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: TVP Sport (aplikacja) oraz sport.tvp.pl