Futsal

Futsal: Śnieg przeszkodził w rozegraniu meczu

Niedziela, 21 stycznia 2024 r. 07:20 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Sobotnie spotkanie futsalistów Legii Warszawa z Eurobusem Przemyśl nie doszło do skutku. Przyczyną była... dziura w dachu, którą spowodował najprawdopodobniej bardzo silny wiatr. Organizatorzy przez długi czas robili wszystko, żeby usterkę usunąć na tyle, żeby było możliwe rozegranie spotkania, jednak co jakiś czas na parkiet w okolicy ławki rezerwowych spadały bryły śniegu i lała się woda. Zgromadzony w hali przy ul. Gładkiej komplet publiczności przez półtorej godziny oczekiwał na rozpoczęcie meczu, umilając sobie ten czas głośnym dopingiem. W pewnym momencie zawodnicy i sędziowie wyszli na parkiet, rozpoczęli rozgrzewkę i wydawało się, że mecz dojdzie do skutku. Ostatecznie jednak okazało się, że usterka nie została usunięta na tyle, było dało się bezpiecznie grać.









Podjęto więc decyzję, że mecz się nie odbędzie. W chwili obecnej nie wiadomo, jak sytuacja się zakończy. Pod uwagę brane są dwie opcje - walkower na niekorzyść Legii lub rozegranie spotkania w innym terminie. Rywale zadeklarowali gotowość do gry, ale ostateczną decyzję podejmą organizatorzy rozgrywek futsalowej Ekstraklasy.