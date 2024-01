Futsal

We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 3-3 Legia Warszawa. Czwarty mecz bez zwycięstwa

Środa, 24 stycznia 2024 r. 21:40 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 19. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała na wyjeździe z zespołem We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 3-3. Do przerwy legioniści przegrywali 1-2. Było to czwarte ligowe spotkanie Legii z rzędu bez zwycięstwa. Kolejny mecz zawodnicy z Warszawy rozegrają 28 stycznia, a ich przeciwnikiem będzie Constract Lubawa.









W 2. minucie groźnym uderzeniem popisał się Rui Pinto, ale na posterunku był Jakub Kornat. Niespodziewanie to jednak gospodarze jako pierwsi zdobyli bramkę. Uderzona przez jednego z zawodników piłka trafiła w Andre Luiza i spadła pod nogi Mateusza Madziąga, który nie spudłował. W 5. minucie powinna paść druga bramka dla We-Metu, ale piłka przeleciała obok słupka. W 13. minucie na bramkę popędził Rui Pinto, zagrał do Davdisona Silvy, ale ten fatalnie spudłował. W 16. minucie w dużym zamieszaniu piłkę do siatki wpakował Adam Grzyb. Na odpowiedź rywali czekaliśmy zaledwie 9 sekund. Gospodarze wyszli z szybką kontrą i zanotowali drugie trafienie. Chwilę później mogło być 3-1, ale Milinton Tijerino nie wykorzystał świetnego podania Brayana Mery. Jeszcze przed samym końcem strzał Mariusza Milewskiego odbił Kornat, a po chwili bomba Mykyty Storożuka przeleciała nad bramką.



W 27. minucie Mera udokumentował przewagę gospodarzy kolejną bramką. Sytuacja pogarszała się z minuty na minutę. Na niespełna 9 minut przed zakończeniem spotkania legioniści popełnili piąte przewinienie. Oznaczało to, że każde kolejne skutkować będzie przedłużonym rzutem karnym. W 36. minucie bezpośrednim uderzeniem z rzutu wolnego Rui Pinto zdobył kontaktową bramkę. Niedługo później zawodnicy We-Metu wykonywali przedłużony rzut karny, ale nie potrafili go wykorzystać. W 40. minucie fantastycznym uderzeniem popisał się Michał Klaus, dając swojej drużynie remis 3-3. Tym samym legioniści "rzutem na taśmę" wywalczyli remis z 13. zespołem w ligowej tabeli.



We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 3-3 (2-1) Legia Warszawa

1-0 - 01:14 Mateusz Madziąg

1-1 - 15:04 Adam Grzyb

2-1 - 15:13 Błażej Wenta

3-1 - 26:01 Brayan Mera

3-2 - 35:29 Rui Pinto

3-3 - 39:18 Michał Klaus





We-Met: 99. Jakub Kornat, 2. Mateusz Madziąg, 10. Mateusz Wesserling, 7. Milinton Tijerino, 16. Brayan Mera

rezerwa: 1. Patryk Labuda, 6. Błażej Wenta, 9. Wojciech Dobek, 11. Maciej Młyński, 17. Szymon Wroński, 19. Karol Dobek, 20. Bartosz Stencel, 23. Marcin Choszcz, 77. Kewin Sidor



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7, Andre Luiz, 34. Nuno Chuva, 10. Rui Pinto, 97. Daidson Silva

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 18. Michał Sobków, 9. Michał Klaus, 19. Adam Grzyb, 50. Mykyta Storożuk, 81. Mariusz Milewski



żółte kartki: Milinton Tijerino, Brayan Mera - Davidson Silva, Andre Luiz



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal