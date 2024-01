Futsal

Legia Warszawa 3-9 Constract Lubawa

Niedziela, 28 stycznia 2024 r. 18:34 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 20. kolejki Futsal Ekstraklasy rozegranym w hali OSiR Włochy Legia Warszawa przegrała z aktualnym mistrzem Polski, Constractem Lubawa 3-9. Tym samym stołeczny zespół pozostaje bez zwycięstwa w tym roku. Legioniści byli wspierani głośnym dopingiem przez licznie zgromadzonych kibiców. W hali pojawili się również fani zespołu gości. Kolejny mecz "Wojskowi" zagrają 4 lutego na wyjeździe z LZS Bojano w ramach 1/16 finału Pucharu Polski.









Pierwsze kilka minut było bardzo dynamiczne. Oglądaliśmy po kilka strzałów z obu stron. W 3. minucie sam na sam z Tomaszem Warszawskim znalazł się Pedrinho, ale nie zdołał zdobyć bramki. 3 minuty później groźną sytuację stworzyli legioniści, goście wyszli z kontrą, błąd w wyprowadzeniu piłki popełnił Mariusz Milewski, a Martin Dosa wbił piłkę do bramki. Chwilę później Rui Pinto doskonale odebrał piłkę, sam popędził na bramkę, był w idealnej sytuacji, ale całkowicie się pomylił. Minęło kilka sekund, a to goście trafili po raz drugi. Po wznowieniu ze stałego fragmentu gry bramkę zdobył Adriano Lemos. W 8. minucie Davidson Silva wygrał pojedynek z rywalem, jednak posłał piłkę obok bramki. W 9. minucie Everton Ferreira dostał doskonałe podanie i pewnie pokonał Ignacio Casillasa. W 13. minucie bardzo dobrą sytuację zmarnował Rui Pinto. Chwilę później Michał Klaus po indywidualnej akcji bramkę zdobył Michał Klaus. Minęło kilka sekund, a było już 1-4. W 17. minucie goście popełnili błąd, wykorzystał to Davidson Silva, który nie czekał, uderzył z własnej połowy i trafił do siatki. W odpowiedzi minimalnie pomylił się Mateusz Mrowiec. Na 3 minuty przed końcem w polu karnym faulował Ignacio Casillas. Sędzia ukarał jeszcze Hiszpana żółtą kartką za dyskusje. Do piłki podszedł Pedrinho, który trafił tylko w poprzeczkę. Ostatnie 2 i pół minuty zapowiadało się bardzo interesująco, szczególnie że oba zespoły wykorzystały już limit 5 fauli. Jeszcze indywidualnymi umiejętnościami popisał się Klaus, który uderzył w słupek.



Tuz po wznowieniu sam na sam wyszedł Rui Pinto, jednak trafił w słupek. Po drugiej stronie dwoił się i troił Ignacio Casillas. W 27. minucie Rui Pinto mógł zmienić wynik, ale nie zdołał pokonać bramkarza, choć sytuację miał idealną. W odpowiedzi po stracie z kontrą wyszli Konstruktorzy, a gola zdobył Sendlewski. W 29. minucie mistrz Polski po raz kolejny pokazał dobrą akcję, zakończoną bramką na 6-2. Dobrze prezentował się Michał Klaus, który po raz kolejny obił słupek. W 32. minucie zawodnicy Constractu znowu wyszli z kontrą, którą wykończył Everton Ferreira. 2 minuty później z najbliższej odległości siódmą bramkę zdobył Mateusz Lisowski. Szybko padły kolejne gole. Na 2 minuty przed końcem mieliśmy już wynik 3-9. Nadal trwał jednak ostrzał obydwu bramek. Na samą końcówkę Tomasza warszawskiego i Ignacio Casillasa zastąpił Michał Sobków.



Legia Warszawa 3-9 (2-4) Constract Lubawa

0-1 - 05:27 Martin Dosa

0-2 - 06:08 Adriano Lemos

0-3 - 08:48 Everton Ferreira

1-3 - 13:58 Michał Klaus

1-4 - 14:09

2-4 - 16:08 Davidson Silva

2-5 - 27:08 Kacper Sendlewski

2-6 - 28:56 Mateusz Mrowiec

2-7 - 31:49 Everton Ferreira

2-8 - 33:27 Mateusz Lisowski

3-8 - 34:27 Rui Pinto

3-9 - 37:12 Maciej Jankowski



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 10. Rui Pinto, 9. Michał Klaus, 50. Mykyta Storożuk

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 18. Michał Sobków, 2. Paweł Gajek, 11. Sergio Monteiro, 19. Adam Grzyb, 34. Nuno Chuva, 81. Mariusz Milewski, 97. Davidson Silva



Constract: 33. Victor Lopez, 5. Kacper Sendlewski, 10. Claudinho, 7. Adriano Lemos, 12. Pedrinho

rezerwa: 2. Hubert Zadroga, 3. Mateusz Lisowski, 8. Everton Ferreira, 9. Mateusz Mrowiec, 19. Andre Thiago Grahl, 23. Oskar Dmochewicz, 29. Maciej Jankowski, 88. Sebastian Grubalski, 99. Martin Dosa



żółte kartki: Casillas - Everton Ferreira, Maciej Jankowski, ?



