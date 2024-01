Celhaka opuścił zgrupowanie

Jurgen Celhaka , który doznał kontuzji na pierwszym dniu zgrupowania, opuścił Turcję. Po kilku dniach obserwacji sztab medyczny uznał, że najlepszym wyjściem w zaistniałej sytuacji będzie powrót piłkarza do Warszawy, gdzie będzie możliwość szczegółowej diagnostyki uszkodzonego więzadła stawu skokowego a następnie wdrożenie odpowiedniego protokołu rehabilitacji przez klubowych fizjoterapeutów w Legia Training Center.

szwarny synek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl niech jeszcze opusci klub odpowiedz

