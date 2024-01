Futsal

Oświadczenie futsalowej Legii dot. meczu z Eurobusem

Niedziela, 21 stycznia 2024 r. 17:30 źródło: Legionisci.com

Sekcja futsalowa Legii Warszawa wydała oświadczenie po wczorajszym spotkaniu z Eurobusem Przemyśl, który nie doszedł do skutku z powodu przeciekającego dachu w hali OSiR Włochy, przy ulicy Gładkiej 18, z której od paru lat korzystają legioniści.









Szanowni Kibice



Pragniemy poinformować, że wczorajszy mecz Legia Futsal – Eurobus Przemyśl został odwołany z powodu nieprzewidzianej sytuacji losowej – niekorzystnych warunków atmosferycznych, które doprowadziły do zerwania elementu dachu obiektu, z którego na co dzień korzystamy. Chcielibyśmy zapewnić, że przedstawiciele Klubu, pracownicy obiektu oraz straż pożarna podjęli wszelkie starania, aby mecz mógł odbyć się zgodnie z planem, jednak nie byliśmy w stanie zapewnić bezpiecznych warunków dla zawodników oraz personelu w przewidzianym na to czasie przez sędziów oraz obserwatora meczu.



Zaistniała sytuacja jest dla nas ogromnym zaskoczeniem, bowiem doszło do niej po raz pierwszy. Jesteśmy świadomi jak wielkim rozczarowaniem było dla wielu z Was odwołanie wczorajszego spotkania, dlatego tym bardziej jest nam przykro z zaistniałej sytuacji. W związku z powyższym pragniemy poinformować, że wszyscy, którzy nabyli bilety online otrzymają na swoją skrzynkę mailową kod rabatowy o wartości -100%, z możliwością jego wykorzystania podczas zakupu biletu na dowolny mecz w rundzie wiosennej sezonu 2023/2024. Natomiast osoby, które zakupiły bilety stacjonarnie, będą miały możliwość uczestnictwa w dowolnym meczu w rundzie wiosennej sezonu 2023/2024 na podstawie niewykorzystanego wcześniej biletu.



Osoby, które nie będą chciały skorzystać z powyższych wariantów proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres kontakt@legiafutsal.com w celu uzyskania zwrotu środków za zakupiony bilet.



Legia Futsal od zawsze stawia na sportową rywalizację, dlatego mamy nadzieję, że gdy tylko będzie taka możliwość, ponownie spotkamy się na boisku oraz trybunach.



Przepraszamy wszystkich Kibiców za zaistniałą sytuację, a zarazem wyrażamy wdzięczność za liczne przybycie. Pamiętajcie, Legia to Legia, Legia to Ludzie