Legioniści w 161. rocznicę Powstania Styczniowego

Fani Legii z grupy OFMC w niedzielę odwiedzili Powązki Wojskowe, by złożyć wieniec z okazji 161. rocznicy Powstania Styczniowego. Legioniści odśnieżyli wszystkie tablice na grobach Powstańców. "Resztki śniegu, które zostały przy literkach mimowolnie stworzyły świetny efekt wizualny jako swoista ozdoba. Widać to na zdjęciu między innymi na przykładzie grobu generała Edwarda Taczanowskiego, naczelnika województwa mazowieckiego i kaliskiego. Kalisz w czasach zaboru rosyjskiego miał zdecydowanie większy status niż dzisiaj, więc piastowana funkcja była bardzo ważna. Sam grób na Powązkach był efektem międzywojennej ekshumacji i przeniesienia, o czym można dowiedzieć się z napisu na grobie. Powstanie choć niestety skończyło się porażką, było pierwszym w naszej historii zrywem narodowym, w którym działał rząd podziemny, na długo przed I i II wojną światową i posiada bardzo ciekawą, prawie dwuletnią historię, którą warto zgłębić z różnych perspektyw, na przykład ogólnonarodowej, warszawskiej, ale i pod kątem działań na Kresach, daleko od granic dzisiejszej Polski. Cześć i chwała Bohaterom!" - relacjonują legioniści z OFMC. fot. Michał Wyszyński

Fru - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Pięknie, dziękuję w moim imieniu, w imieniu Polaków, że pamiętacie i dbać. Cześć i chwała bohaterom i Wam też bo pamiętacie o tych o których większość już zapomniała.

Prawdziwa Polska jest tylko jedna i ona jest w nas. odpowiedz

