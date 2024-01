Belek

Trzech nieobecnych po dniu regeneracji

Poniedziałek, 22 stycznia 2024 r. 11:27 Woytek, źródło: Legionisci.com

Niedziela była dla piłkarzy dniem przeznaczonym na regenerację. Zawodnicy mogli we własnym zakresie zagospodarować czas wolny, ale pogoda zdecydowanie nie sprzyjała na aktywności poza hotelem, bo cały dzień padało.



Fotoreportaż z treningu - 21 zdjęć Woytka