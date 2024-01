Gierki i strzały

Pierwsza część treningu upłynęła na gierkach 7 na 7 trzech drużyn, a drugą zdominowały ćwiczenia strzeleckie. Na dwie duże bramki raz po raz sunęły ataki, dośrodkowania i bramkarze wielokrotnie musieli wspinać się na wyżyny swoich umiejętności. Dwoma pięknym strzałami w okienko popisał się Japończyk. Z kolei Josue testował możliwości Dominika Hładuna i - jak zwykle - po każdym trafieniu ochoczo celebrował radość. Kolejna jednostka treningowa we wtorek rano. Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com

W popołudniowym treningu wzięli udział Bartosz Kapustka , Marco Burch i Ryoya Morishita , którzy rano zostali w hotelowej siłowni. - Co wy tam wypisujcie, już kibice zaczęli do mnie wypisywać zmartwieni - żartował w naszym kierunku "Kapi" i dodał, że z jego zdrowiem wszystko w porządku. Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka

