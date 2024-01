Bilety na niedzielny mecz futsalistów z mistrzem Polski

Futsaliści Legii w najbliższą niedzielę o godzinie 17:00 zagrają ligowe spotkanie z aktualnym mistrzem Polski, Constractem Lubawa. Mecz rozegrany zostanie w hali przy ulicy Gładkiej 18 (OSiR Włochy). Bilety na mecz można kupować TUTAJ , w cenie 15 zł (ulgowe, dla dzieci w wieku 3-12 lat oraz osób niepełnosprawnych) oraz 22 zł (normalne). Dzieci do lat trzech, wchodzą bezpłatnie, bez gwarancji dodatkowego miejsca siedzącego. Zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania będzie zespół gości, który zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli, z zaledwie punktem straty do prowadzącego Rekordu. Ekipa z Lubawy tylko trzykrotnie nie zdobyła kompletu punktów - dwukrotnie remisując i ponosząc jedną porażkę. Constract zdobył dwukrotnie więcej bramek od Legii - aż 117, zdecydowanie najwięcej w lidze. Pierwsze spotkanie obu drużyn, które rozegrano w połowie października zeszłego roku, zakończyło się wygraną Constractu 4:1.

