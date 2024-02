2-4.02: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 2 lutego 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Piłkarze Legii w piątek w LTC rozegrają ostatni sparing przed rundą wiosenną - ze Stalą Rzeszów. Mecz odbędzie się bez udziału publiczności. W niedzielę na Bemowie nasi koszykarze zagrają ligowe spotkanie ze Stalą Ostrów. Początek o 17:30, bilety do kupienia na eBilet.pl, transmisja w Polsacie Sport Extra. Futsaliści Legii zagrają w Bojanie spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski.



Tomasz Berkieta poleci do Taszkientu na mecz Pucharu Davisa pomiędzy Uzbekistanem i Polską. Marek Kania będzie startował w kolejnych zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim - w Quebeku w Kanadzie.



Juniorzy starsi koszykarskiej Legii zagrają w Katowicach w turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski do lat 19. Nasz zespół rywalizować będzie w Katowicach z UKS-em 27 Katowice oraz Lublinianką KUL Lublin. Tylko zwycięzca turnieju zapewni sobie awans do półfinałów mistrzostw Polski, które odbędą się dwa tygodnie później.



W Zielonej Górze odbędą się mistrzostwa Polski seniorów w pięcioboju nowoczesnym.



Rozkład jazdy:

02.02 g. 14:00 Legia Warszawa - Stal Rzeszów [LTC, sparing]

03.02 g. 18:00 Znicz Basket Pruszków - Legia II Warszawa [kosz, hala Znicz]

04.02 g. 17:00 LZS Bojano - Legia Warszawa [futsal, Puchar Polski]

04.02 g. 17:30 Legia Warszawa - Stal Ostrów Wlkp. [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]