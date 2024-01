Pójdę boso, kamień filozoficzny

+ dodaj komentarz

- 21 minut temu, *.217.21

Jeśli masz z rana jedną godzinę średnio mocnego treningu, technicznego, to ok. Jeśli do tego wrzucisz po południu na 17 dwie godziny ognia to fizycznie jest to dobre rozwiązanie. Ale...

W międzyczasie jest też mnóstwo teorii do nauki dla tych nieuków... Jakiej? A za wiedzę się płaci.

odpowiedz