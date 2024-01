Berkieta odpadł w 1/8 finału juniorskiego Australian Open

Tenisista Legii, Tomasz Berkieta w ostatnich dniach rywalizował w Melbourne w wielkoszlemowym turnieju Australian Open Junior Championships 2024, w którym był rozstawiony z numerem trzecim. Legionista tegoroczną przygodę zakończył już w III rundzie, przegrywając z Australijczykiem, Haydenem Jonesem 4-6, 7-5, 5-7. W rundzie drugiej, w rywalizacji z Brazylijczykiem, Enzo Kohlmannem de Freitasem, pobił rekord turnieju w prędkości serwisu - 233 km/h. Przed rokiem Berkieta dotarł do półfinału juniorskiego Australian Open. Legionista otrzymał powołanie na mecz Pucharu Davisa pomiędzy Uzbekistanem i Polską, który odbędzie się w Taszkiencie w dniach 2-3 lutego.

