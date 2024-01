Zrażewska druga w mistrzostwach Lubelskiego

W rozegranych Indywidualne Mistrzostwa Lubelskiego w squasha, srebrny medal wywalczyła zawodniczka Legii, Sofija Zrażewska . Legionistka w drodze do finału pokonała trzy rywalki, ostatecznie nie przystępując do walki o złoto z Julią Patałąg. Miejsce 5. zajął Jakub Pytlowany . Wyniki legionistów: II runda: Sofia Zrazhevska - Alicja Ciszewska 3-0 (11-3, 11-1, 11-1) 1/4 finału: Sofia Zrazhevska - Joanna Wilińska 3-0 (11-2, 11-1, 11-1) 1/2 finału: Sofia Zrazhevska - Julia Burak 3-0 (11-3, 11-3, 11-4) Finał: Sofia Zrazhevska - Julia Patałąg w.o. Jakub Pytlowany - Jakub Majcher 3-0 (11-4, 11-6, 11-1) Jakub Pytlowany - Marcin Hrycaj 3-0 (11-3, 11-2, 11-3) 1/4 finału: Jakub Pytlowany - Adam Pełczyński 1-3 (7-11, 8-11, 12-10, 12-14) Jakub Pytlowany - Kajetan Lipski 3-1 (11-5, 6-11, 11-5, 11-5) Jakub Pytlowany - Piotr Hemmerling 3-1 (11-8, 11-8, 9-11, 13-11)

