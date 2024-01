Miszta trafi do Portugalii

Miszta w tym momencie nie miał szans zostać numerem 1 lub 2 w hierarchii golkiperów stołecznego klubu. Urodziny w Łukowie zawodnik debiutował w Legii 2 listopada 2020 roku. Do tej pory rozegrał 36 spotkań w tym 4 w europejskich pucharach.

Cezary Miszta najbliższą rundę spędzi na wypożyczeniu w portugalskim Rio Ave. 22-letni bramkarz przebywa jeszcze na zgrupowaniu drużyny w Belek, ale już we wtorek nie wziął udziału w treningu z drużyną właśnie z tego powodu. Piotr Kamieniecki ze sport.tvp.pl poinformował, że Portugalczycy zapewnili sobie w umowie opcję wykupu zawodnika.

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

dodaj

Koneser polskiej piłki klubowej - 29 minut temu, *.167.70 Czy w końcu Dominik Kałdun będzie numerem jeden? odpowiedz

RybaSocho - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jeszcze tego el Rosolka gdzieś oddać i jest git. Jeśli nas nie wzmacnia to niech przynajmniej nie osłabia. Kasy ani kadry...

Mimo wszystko dzięki Czarku odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.190.173 @RybaSocho: to przypomnij sobie jak wazne gole dla nas Rosolek strzelal a potem przyjdz i powtorz, ze nas nie wzmacnia... odpowiedz

bum - 52 minuty temu, *.co.uk @L: Ty nam przypomnij te ważne gole....

Ja dwa pamiętam ale co to ma być za osiągnięcie niby dla zawodnika w tym wieku i na tej pozycji ?

Wyjaśnisz nam?

Rosołek się nie nadaje do ekstraklasy.... odpowiedz

G - 2 godziny temu, *.orange.pl Wreszcie gdzieś wypchnęli ten recznik odpowiedz

Fru - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kolejny pokerowy krok w kierunku oddania młodego z papierami na granie za czapkę gruszkę. Oby tak dalej... Powodzenia (L) odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Fru:

Papiery na granie ? Rozumiem że masz na myśli konsole do gier czy coś podobnego bo chyba nie o piłce nożnej mówisz..... odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.4.149 @Fru: pewnie ok 1 mln euro. dobry interes dla Legii odpowiedz

Hahah - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Fru: chodzi ci o granie na harmonijce, czy akordeonie? odpowiedz

bum - 51 minut temu, *.co.uk @Hahah: na tamburynie razem z jongmenem hehe odpowiedz

Wuja - 2 godziny temu, *.centertel.pl Powodzenia i dziękujemy za dotychczasową pracę i zaangażowanie. Być może kiedyś wrócisz do domu na Ł3. odpowiedz

h - 2 godziny temu, *.vectranet.pl O co z nim chodzi? odpowiedz

geds - 2 godziny temu, *.chello.pl To tak działa? Z Legią się nie negocjuje warunków, tylko Portugalczycy wpisali sobie do umowy kwotę wykupu? odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @geds: Kwota wykupu została wynegocjowana z Legią. Inaczej pewnie byśmy tego nie podpisali. Co w tym dziwnego? My Japończyka czy Diasa wypożyczyliśmy na tych samych zasadach… odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.